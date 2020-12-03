Четверг, 3 Декабря 2020 12:26

АрмИнфо.Все расходы по обустройству движимого и недвижимого имущества граждан Армении, пострадавшего в результате артиллерийских обстрелов со стороны Азербайджана, будут компенсированы за счет средств государственного бюджета страны. Решение об этом принято на заседании правительства РА 3 декабря.

Как отметил в своем выступлении министр труда и социальных вопросов РА Месроп Аракелян, в основном, речь идет о жителях Сюникской и Гегаркунинской областей, имущество которых пострадало незначительно.

Но имеется одна семья, которое полностью потеряло свой дом, решение по этой семье будет принято отдельно. Всего речь идет о 75 единицах недвижимого имущества, но имеется еще и движимое имущество, список которого уточняется. Содействие предоставляется в виде единовременной финансовой помощи путем перечисления средств на банковский счет получателя.

Чтобы воспользоваться помощью, получатель подает письменное заявление в Министерство труда и социальных вопросов РА до 1 апреля 2021 года. В заявлении указываются имя, фамилия получателя, порядковый номер документа, удостоверяющего личность, номер общественной службы, домашний адрес поврежденного имущества и банковский счет. После получения заявления бенефициара Министерство сверяет данные, представленные им, и принимает решение о предоставлении или отказе в помощи в течение 5 дней.

В ответе на отказ в предоставлении помощи указывается причина отказа, а в случае оказания помощи соответствующая сумма переводится на банковский счет получателя в течение 5 рабочих дней. Сумма поддержки не может быть заблокирована, арестована, конфискована или зачтена в счет обязательств клиента.