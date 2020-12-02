Среда, 2 Декабря 2020 20:12

АрмИнфо. За два с половиной года пребывания у власти Никол Пашинян ослабил нашу страну и втянул ее в войну. Об этом во время "Шествия достоинства" заявил член партии АРФ "Дашнакцутюн" Арцвик Минасян.

Минасян заметил, что народ Армении должен найти выход из сложившейся ситуации и решить ряд проблем, возникших перед страной."Очевидно, что внешняя политика Никола Пашиняна в том числе и его отношения к Россией, являются одной из причин по которой мы оказались в сегодняшней ситуации. Я убежден, что любое новое правительство сможет наладить эффективные, союзнические, надежные отношения с Россией", - заметил Арцвик Минасян.

По словам члена АРФД, власть продолжает раскалывать общество. "Мы хотим сформировать временное или переходное правительство, которое было бы способно решать актуальные задачи. Власть продолжает распространять дезинформацию, создавая раскол в обществе и не осознавая, что это еще больше ослабляет государство", - подчеркнул Минасян.