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АрмИнфо. По инициативе президента Арцаха Араика Арутюняна состоялась очередная встреча с родственниками военнослужащих, попавших в плен или пропавших без вести в результате арцахской войны. Об этом сообщает пресс- служба президента Арцаха.
Согласно источнику, Арутюнян представил собравшимся результаты поисковых операций, проведенных в последние дни, отметив, что контакты с представителями российского миротворческого контингента и Степанакертского офиса Международного комитета Красного Креста (МККК) проходят в ежедневном режиме.
Президент Арутюнян выслушал предложения присутствующих и заверил, что будут приложены все усилия для выяснения судьбы военнослужащих. Была достигнута договоренность повысить эффективность информационных связей и оповещения родственников о новых данных, связанных с поиском военнослужащих.
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|Араик Арутюнян провел встречу с родственниками военнослужащих, пропавших без вести в результате арцахской войны
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|Генпрокуратура: Информация о том, что представителями партии ГД раздавалось оружие и военная форма не подтвердилась
|Вице-премьер Армении встретился с послом России
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|В. Путин: Трехстороннее заявление глав России, Армении и Азербайджана по Карабаху последовательно реализуется
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|Никол Пашинян: Приоритеты российского председательствования в ОДКБ были направлены на решение актуальных для развития ОДКБ задач
|Совет парламента вновь созвал заседание по вопросу лишения Гагика Царукяна депутатского мандата
|Прогноз: Геополитическое соперничество с Россией вокруг Карабаха малоперспективно
|Офис Роберта Кочаряна: Функции и возможности СНБ нужны для выяснения мотивов предателей-капитулянтов
|Ереванскому Гематологическому центру им.Йоляна срочно требуется 2-ая положительная группа крови
|Виталий Баласанян назначен секретарем Совета безопасности Арцаха
|Научные и исследовательские центры Армении вновь получат право на проведение экспертиз, связанных с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ
|С 2 по 6 декабря в Армении ожидается погода без осадков
|Фильм о жизни армянского художника-портретиста Зако будет представлен на крупнейшем международном кинофестивале анимационного кино ANNECY
|СНБ: В протестах в ночь на 10 ноября принимали участие сторонники Роберта Кочаряна, РПА и АРФД
|Прогноз: В следующий раз армянское общество будет внимательнее к своему выбору
|В Армении выявлено 1264 новых случая заражения коронавирусом
|В Карабахе в результате взрыва боеприпасов погибли двое военнослужащих Армии обороны НКР
|В управление Генеральной прокуратуры Армении по конфискации имущества незаконного происхождения поступило свыше 200 материалов
|Саперы и врачи российского миротворческого контингента продолжают деятельность в Карабахе
|Аэропорт в Степанакерте возобновит работу в первой декаде декабря
|Посольство: Вопрос пропавших без вести находится в фокусе внимания высшего руководства Российской Федерации
|Сенаторы: Вашингтон должен оказать гуманитарную помощь Нагорному Карабаху
|Полузащитник сборной Армении претендует на звание лучшего футболиста "Ромы" по итогам ноября
|ANCA призывает Госдепартамент США отозвать посла Трейси
|Помпео и глава МИД Турции поругались в ходе видеоконференции
|Армения готова развивать двустороннее сотрудничество с иранской стороной в борьбе с терроризмом
|М.Помпео: Турция подрывает единство альянса
|Президент Арцаха: После тяжелых испытаний предстоит большая работа в сфере обороны
|Министерство экономики и производственных инфраструктур Карабаха сообщает о компенсации коммунальных затрат населением Арцаха в декабре 2020 года и в течение 2021 года
|ОДКБ сформируют механизм для рассмотрения биологических угроз
|В вопросе обмена военнопленных Азербайджан выступает за принцип "всех на всех"
|Центр армянской столицы вновь охвачен акциями протеста, участники которых требуют отставки премьер-министра РА .
|С. Лавров: Россия не наблюдает действий по намеренному затягиванию обмена военнопленными и телами погибших со стороны участников конфликта
|Глава Минобороны Армении привлек внимание партнеров по ОДКБ на ситуацию в Нагорном Карабахе
|Парламентская фракция "Мой шаг" проводит закрытое заседание с участием спикера Национального Собрания
|Банк ВТБ (Армения) продлевает акцию «Выгодное вложение»
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