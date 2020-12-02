Среда, 2 Декабря 2020 19:29

АрмИнфо. По инициативе президента Арцаха Араика Арутюняна состоялась очередная встреча с родственниками военнослужащих, попавших в плен или пропавших без вести в результате арцахской войны. Об этом сообщает пресс- служба президента Арцаха.

Согласно источнику, Арутюнян представил собравшимся результаты поисковых операций, проведенных в последние дни, отметив, что контакты с представителями российского миротворческого контингента и Степанакертского офиса Международного комитета Красного Креста (МККК) проходят в ежедневном режиме.

Президент Арутюнян выслушал предложения присутствующих и заверил, что будут приложены все усилия для выяснения судьбы военнослужащих. Была достигнута договоренность повысить эффективность информационных связей и оповещения родственников о новых данных, связанных с поиском военнослужащих.