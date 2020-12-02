Среда, 2 Декабря 2020 19:14

АрмИнфо. Европейский суд по правам человека принял решение пересмотреть применение промежуточной меры в отношении Турции в связи с арцахским конфликтом от 6 октября 2020 года. Об этом сообщает представительство Армении в ЕСПЧ.

Согласно источнику, 17 ноября Турция обратилась в ЕСПЧ для отмены данного решения в связи с принятием трехстороннего соглашения о прекращении огня, подписанного главами Армении, России и Азербайджана. ЕСПЧ 1 декабря рассмотрел данное ходатайство Турции и удовлетворил его. Однако, применение промежуточной меры в отношении Азербайджана остается в силе.

Отметим, что в октябре Армения обратилась в ЕСПЧ с просьбой принять промежуточные меры в отношении Турции на основании нормы 39. У Армении имели сведения о том, что Турция перебрасывает в зону арцахского конфликта террористов из Сирии и Ливии. Суд принял в отношении Турции промежуточную меру, и призвал все страны, вовлеченные в конфликт, воздержаться от нарушений прав человека предусмотренных Европейской конвенцией.