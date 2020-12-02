Среда, 2 Декабря 2020 19:08

АрмИнфо. В Ереване началось "Шествие достоинства" с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом сообщает корреспондент АрмИнфо.

Перед началом шествия, депутат от партии "Процветающая Армения" Наира Зограбян заявила, что премьер-министр никак не может принять свою вину в сдаче Арцаха. "Никол Пашинян обвиняет в сдаче Арцаха всех кроме себя - женщин Армении, за то, что они не хотели посылать в Арцах своих сыновей; армию, за то, что она недостаточно хорошо сражалась; оппозицию и всех, кого угодно, кроме себя. Я намерена представить в парламент законопроект, согласно которому 10 ноября будет признан в Армении днем предательства",- отметила депутат.

Зограбян также подчеркнула, что после отставки Пашиняна ситуация в стране стабилизируется. "Должно быть сформировано временное правительство. Следует заняться вопросом возвращению в Армению военнопленных, так как нынешнее руководство страны не занимается этим вопросом.

Также следует восстановить границы Армении. Вчера в одной из частей Сотка был поднят флаг Азербайджана. Согласно трёхстороннему соглашению стороны должны были остаться на своих позициях. Тогда мне неясно, почему был отдат Бердзор, Карвачар, Сотк. Нам нужен новый лидер, который сможет грамотно вести переговоры",- заключила депутат.