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АрмИнфо. В Ереване началось "Шествие достоинства" с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом сообщает корреспондент АрмИнфо.
Перед началом шествия, депутат от партии "Процветающая Армения" Наира Зограбян заявила, что премьер-министр никак не может принять свою вину в сдаче Арцаха. "Никол Пашинян обвиняет в сдаче Арцаха всех кроме себя - женщин Армении, за то, что они не хотели посылать в Арцах своих сыновей; армию, за то, что она недостаточно хорошо сражалась; оппозицию и всех, кого угодно, кроме себя. Я намерена представить в парламент законопроект, согласно которому 10 ноября будет признан в Армении днем предательства",- отметила депутат.
Зограбян также подчеркнула, что после отставки Пашиняна ситуация в стране стабилизируется. "Должно быть сформировано временное правительство. Следует заняться вопросом возвращению в Армению военнопленных, так как нынешнее руководство страны не занимается этим вопросом.
Также следует восстановить границы Армении. Вчера в одной из частей Сотка был поднят флаг Азербайджана. Согласно трёхстороннему соглашению стороны должны были остаться на своих позициях. Тогда мне неясно, почему был отдат Бердзор, Карвачар, Сотк. Нам нужен новый лидер, который сможет грамотно вести переговоры",- заключила депутат.
|Глава МИД Армении обсудил с делегацией МККК вопрос обмена пленными и военнопленными
|Арцвик Минасян: Правительство Армении продолжает ослаблять страну
|Араик Арутюнян провел встречу с родственниками военнослужащих, пропавших без вести в результате арцахской войны
|ЕСПЧ пересмотрел свое решение и отменил промежуточную меру в отношении Турции
|В Ереване началось "Шествие достоинства", с требованием отставки премьер-министра Армении
|Новый год в Армении пройдет без главной елки
|Власти Армении намерены отменить ряд запретов, введенных в стране из-за военного положения
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях 3 декабря
|В ОДКБ заявили, что планируют развивать свой миротворческий потенциал
|Журналистские организации требуют расследования инцидента, в связи с насилием в отношении оператора телеканала "Еркир Медиа"
|Вице-премьер Армении представил делегации Красного Креста подходы Армении в вопросе обмена пленными
|Генпрокуратура: Информация о том, что представителями партии ГД раздавалось оружие и военная форма не подтвердилась
|Вице-премьер Армении встретился с послом России
|Президент РФ: Обстановка на пространстве сферы ответственности ОДКБ была неспокойна и складывалась не без проблем
|МО РА: Первой группе солдат-срочников, служащих в Карабахе и прошедших войну, предоставлен отпуск
|Турция заявила о строительстве совместного с РФ центра по Карабаху
|Нейтралитет – основа экономической стабильности
|Адвокат: Суд отказал бывшему суперминистру в выезде на лечение в Германию
|Ивета Тоноян анонсировала митинг оппозиции на 5 декабря в 15:00 на площади Свободы
|Мане Тандилян назначена министром социальных и жилищных вопросов Арцаха
|Д. Песков: В Кремле приветствуют возможное придание русскому языку статуса второго государственного в Карабахе
|Депутат: <Никто территории не cдавал, была война, и мы все проиграли>
|В. Путин: Трехстороннее заявление глав России, Армении и Азербайджана по Карабаху последовательно реализуется
|Владимир Путин призвал поддержать Никола Пашиняна и его команду
|Никол Пашинян: Армянская сторона готова интенсифицировать действия по ускорению процесса обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами
|Никол Пашинян: Приоритеты российского председательствования в ОДКБ были направлены на решение актуальных для развития ОДКБ задач
|Совет парламента вновь созвал заседание по вопросу лишения Гагика Царукяна депутатского мандата
|Прогноз: Геополитическое соперничество с Россией вокруг Карабаха малоперспективно
|Офис Роберта Кочаряна: Функции и возможности СНБ нужны для выяснения мотивов предателей-капитулянтов
|Ереванскому Гематологическому центру им.Йоляна срочно требуется 2-ая положительная группа крови
|Виталий Баласанян назначен секретарем Совета безопасности Арцаха
|Научные и исследовательские центры Армении вновь получат право на проведение экспертиз, связанных с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ
|С 2 по 6 декабря в Армении ожидается погода без осадков
|Фильм о жизни армянского художника-портретиста Зако будет представлен на крупнейшем международном кинофестивале анимационного кино ANNECY
|СНБ: В протестах в ночь на 10 ноября принимали участие сторонники Роберта Кочаряна, РПА и АРФД
|Прогноз: В следующий раз армянское общество будет внимательнее к своему выбору
|В Армении выявлено 1264 новых случая заражения коронавирусом
|В Карабахе в результате взрыва боеприпасов погибли двое военнослужащих Армии обороны НКР
|В управление Генеральной прокуратуры Армении по конфискации имущества незаконного происхождения поступило свыше 200 материалов
|Саперы и врачи российского миротворческого контингента продолжают деятельность в Карабахе
|Аэропорт в Степанакерте возобновит работу в первой декаде декабря
|Посольство: Вопрос пропавших без вести находится в фокусе внимания высшего руководства Российской Федерации
|Сенаторы: Вашингтон должен оказать гуманитарную помощь Нагорному Карабаху
|Полузащитник сборной Армении претендует на звание лучшего футболиста "Ромы" по итогам ноября
|ANCA призывает Госдепартамент США отозвать посла Трейси
|Помпео и глава МИД Турции поругались в ходе видеоконференции
|Армения готова развивать двустороннее сотрудничество с иранской стороной в борьбе с терроризмом
|М.Помпео: Турция подрывает единство альянса
|Президент Арцаха: После тяжелых испытаний предстоит большая работа в сфере обороны
|Министерство экономики и производственных инфраструктур Карабаха сообщает о компенсации коммунальных затрат населением Арцаха в декабре 2020 года и в течение 2021 года
|ОДКБ сформируют механизм для рассмотрения биологических угроз
|В вопросе обмена военнопленных Азербайджан выступает за принцип "всех на всех"
|Центр армянской столицы вновь охвачен акциями протеста, участники которых требуют отставки премьер-министра РА .
|С. Лавров: Россия не наблюдает действий по намеренному затягиванию обмена военнопленными и телами погибших со стороны участников конфликта
|Глава Минобороны Армении привлек внимание партнеров по ОДКБ на ситуацию в Нагорном Карабахе
|Парламентская фракция "Мой шаг" проводит закрытое заседание с участием спикера Национального Собрания
|Банк ВТБ (Армения) продлевает акцию «Выгодное вложение»
|Родственники без вести пропавших военнослужащих продолжают тщетно обивать порoги различных госинстанций
|Армения на чемпионате мира по греко-римской борьбе в Белграде будет представлена 9 спортсменами
|Америабанк привлекает капитал второго уровня от АО «Симбиотикс»
|Читать больше
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