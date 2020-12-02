Среда, 2 Декабря 2020 18:53

АрмИнфо. Встреча нового 2021 года в Армении пройдет без главной елки. Об этом в беседе с корреспондентом АрмИнфо сообщил пресс-секретарь мэра Еревана Акоп Карапетян.

Карапетян заметил, что мэрия Еревана также приняла решение о том, что рождественских украшений в столице тоже не будет.

Отметим, что 24 ноября Совет старейшин постановил направить 100 млн драмов, предназначенных для проведения новогодних мероприятий, в Степанакерт для проведения в городе восстановительных работ.