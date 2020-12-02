Среда, 2 Декабря 2020 18:15

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 3 декабря текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10։00-16։00 подъезды 1, 2 жилого дома 75 на улице Вильнюса и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 9-ом Норкском массиве;

11։00-15:00 жилые дома 1-21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 35, 36, 38, 51, 59 и жилые дома 1, 2, 3, 4, 5 на 2-ом повороте (2-рд шрджадарцаин), ясли-детские сады “Ани” и N118, школа N186 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 8-ом Норкском массиве;

11։00-17:00 частично собственные дома на улице Хоренаци, частично собственные дома в квартале “Конд”, жилые дома 45, 45а на пр. Маштоца, жилые дома 12 на улице Байрона, 71 на улице Теряна, 21, 23 на улице Абовян, частично собственные дома на пр. Мясникяна, жилой дом 5а на улице Вардананца, жилые дома 11, 13, 30, 34 на улице Лео и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилой дом 45 на улице Мамиконянца, жилой дом 21/2 на улице Врацакана, жилой дом 17 на улице Папазяна, жилой дом 26 на пр. Комитаса, собственные дома на улице Кери и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 19 на улице Райниса, жилой дом 1 на улице Бакунца, жилые дома 2, 2/1 на 39-ой улице Арабкира, собственные дома на улице Думани и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 80 на улице Овсепа Эмина, жилой дом 1 на улице Киевяна, жилые дома 2, 10 на 49-ой улице Арабкира, жилой дом 1 на 47-ой улице Арабкира, собственные дома на улице Ширака, жилые дома 16, 18 на улице Ширака, жилые дома 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 на 1-ом переулке Ширака и жилые дома 1, 14 на 2-ом переулке, жилые дома 1, 3 на улице Шарури, жилые дома 7, 7/1, 7/2, 7а, 8, 9, 10 на улице Шарури и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Араратской области:

10։00-12։00 и 13:00-16:00 жилые дома поселка “Воску корзман фабрика” в городе Арарат;

11։00-15։00 частично улицы Туманяна и Маркса в городе Арташат; частично село Кахцрашен;

в Котайкской области:

11։00-17։00 частично 2, 3, 4 микрорайоны города Абовян; частично села Гегашен, Камарис, Капутан, Зар, Неркин Птгни и Дзорахбюр;

в Ширакской области:

12:00-15:00 улицы Г.Саргсяна, 8 Марта, Сагманапагнери, Волкова, комплекс “Черкези Дзор” и поселок “Домиков” N206 в городе Гюмри;

в Сюникской области:

10։00-13։00 жилые дома 8, 9 на улице Шаумяна, жилые дома 4-7 на улице Ширванзаде, жилые дома 1, 2, 3, 5, 6 на улице Гая, 1, 1а, 2, 2а, 3, 3а, 6, 8, 10, 12 на улице Ханджяна, жилые дома 1-4 на улице Теряна, жилые дома 3-9 на улице Бакунца в городе Каджаран; села Лернадзор, Хачина, Катнарат, Пухрут и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10:00-16:00 частично село Ангегакот.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.