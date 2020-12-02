Среда, 2 Декабря 2020 18:06

АрмИнфо. Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) намерена развивать свой миротворческий потенциал. Об этом 2 декабря заявил журналистам по итогам сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ генеральный секретарь организации Станислав Зась.

"Сегодня одобрен ряд важных для нашей деятельности в разных сферах документов. Это несколько документов по развитию нашего миротворческого потенциала и дальнейшим шагам по подключению к миротворческой деятельности ООН", - сказал Зась, отвечая на вопрос ТАСС.

По его словам, лидеры государств договорились, что миротворческие силы ОДКБ будут подключаться к операциям под эгидой ООН "через координирующую организацию, через координирующее государство ОДКБ". Кроме того, они определили базовую организацию ОДКБ по подготовке миротворческого персонала с учетом стандартов и особенностей ООН, уточнили состав миротворческих сил с целью повысить их привлекательность именно для участия в операциях ООН. "В частности, сейчас очень востребованы в операциях ООН миротворческие подразделения. Мы включаем в состав нашего миротворческого контингента медицинский отряд, который будет формироваться на базе госпиталя [им. Н. Н.] Бурденко", - сказал Зась. Одобрено также соглашение о материально-техническом и медицинском обеспечении.