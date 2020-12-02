Среда, 2 Декабря 2020 17:54

АрмИнфо. Журналистские организации решительно осудили применения насилия в отношении сотрудника канала "Еркир Медиа", в ходе акции протеста 1 декабря. Об этом говорится в совместном заявлении организаций.

В частности, в ходе акции протеста, с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна, сотрудники полиции препятствовали работе журналистов и пыталась подвергнуть приводу оператора телекомпании "Еркир Медиа". Полиция силой посадила оператора в машину, однако, в скором времени его отпустила, но при этом была разбита видеокамера телекомпании.

"Мы, журналистские организации, осуждаем насильственные действия в отношении сотрудника СМИ и требуем начать официальное расследование по делу. В результате глубокого социально-политического кризиса в стране проводятся акции протеста, и долг СМИ освещать их. В этих экстремальных условиях действия полиции должны быть направлены на обеспечение безопасности деятельности журналистов, а не на создание ненужных ограничений", - подчеркивается в заявлении.

Под данным заявлением подписались: Комитет защиты свободы слова, Ереванский пресс- клуб, Центр медиа-инициатив, клуб журналистов "Аспарез", Центр свободы информации, Институт многосторонней информации - Армения, Клуб общественной журналистики, ОО "Журналисты во имя будущего", ОО "Журналисты во имя прав человека", Горисский пресс-клуб.