Среда, 2 Декабря 2020 17:44

АрмИнфо. После завершения войны в Арцахе некоторые политические деятели и СМИ сообщили о том, что ночью в офисе партии "Гражданский договор" членам партии выдавалось оружие и военное обмундирование.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, полиция Армении проверила достоверность данных сведений, но они не подтвердились. В ходе следственных мероприятий проводились беседы с депутатами от фракции "Просвещенная Армения", которые распространяли данную информацию. Депутаты заявили, что слышали данную информацию 11 ноября во время митинга на проспекте Баграмяна. Также они видели подобную информацию в СМИ.

Также за разъяснениями в полицию были приглашены представители партии "Гражданский договор", которые опровергли эту информацию. Также Генпрокуратура поручила полиции провести обыск в офисе партии "Гражданский договор". В ходе обыска военная форма и оружие обнаружены не были.