Среда, 2 Декабря 2020 17:05

АрмИнфо. Вопросы, связанные ускорением процесса обмена пленными, поиском без вести пропавших и тел погибших были обсуждены сегодня в ходе встречи вице- премьера Армении Тиграна Авиняна с Послом Российской Федерации в Армении Сергеем Копыркиным.

Тигран Авинян сообщил, что в процессе обмена пленными армянская сторона предлагает применять принцип <всех на всех>. Кроме того, предлагается создать механизм, согласно которому, если какая-либо из сторон получит новых пленных в будущем, они должны быть немедленно возвращены без каких-либо предварительных условий.

Посол Копиркин отметил, что проблема поиска тел погибших, а также пленных, без вести пропавших находится в центре внимания российского руководства, которое придает особое значение всестороннему выполнению положений трехсторонней декларации от 9 ноября 2020 года.

Как сообщает пресс-служба правительства, вице-премьер поблагодарил российскую сторону за ее ключевую роль в прекращении боевых действий в Арцахе, установлении режима прекращения огня и помощью в решении гуманитарных проблем народа Арцаха. Он также подчеркнул необходимость беспрепятственного въезда в Арцах международных гуманитарных организаций.