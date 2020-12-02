Среда, 2 Декабря 2020 16:58

АрмИнфо. Обстановка на пространстве сферы ответственности ОДКБ была неспокойна и складывалась не без проблем, это касается Белоруссии, Киргизии и Карабаха, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Обстановка на пространстве, входящем в сферу ответственности ОДКБ, складывалась не без проблем, и в целом была неспокойна. Имею в виду вспыхнувший в сентябре вооруженный конфликт в районе Нагорного Карабаха с участием государства-члена ОДКБ, а также послевыборные события в Белоруссии, которая столкнулась с беспрецедентным давлением извне, и внутриполитическую ситуацию в Киргизии тоже имею в виду", - сказал глава российского государства на саммите ОДКБ.