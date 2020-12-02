Среда, 2 Декабря 2020 16:51

АрмИнфо. Строительство совместного центра по мониторингу режима прекращения огня в Нагорном Карабахе продолжается, заявил глава Минобороны Турции Хулуси Акар..

Он отметил, что в нем будут работать турецкие и российские генералы. Они сообща будут участвовать в мониторинге режима прекращения огня, чтобы перемирие носило долгосрочный характер.

"Строительство здания Центра продолжается. Наши военнослужащие приступят к своей миссии в очень сжатые сроки", - приводит слова Акара агентство Anadolu.