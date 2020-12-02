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 Среда, 2 Декабря 2020 16:48

Нейтралитет – основа экономической стабильности

Нейтралитет – основа экономической стабильности

АрмИнфо. В новейшей истории туркменского народа, под руководством Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в стране проводятся значительные реформы, нацеленные на наращивание экономического потенциала и повышение уровня благосостояния населения. Основной целью государственной стратегии является создание инновационной, высокотехнологичной, конкурентоспособной экономики и полное насыщение внутреннего рынка продукцией международного стандарта. Дальнейшие перспективы усовершенствования и повышения эффективности отраслей экономики, направленные на повсеместное стабильное и в то же время стремительное развитие Туркменистана, находят свое отражение в Программе по социально-экономическому развитию страны на 2019-2025 годы.

Благодаря Нейтральному статусу и своей позитивной внешней политике Туркменистан занимает активную позицию в выработке решений глобальных вопросов путём долгосрочного, взаимовыгодного стратегического партнёрства на международном уровне. Политическая стабильность наряду с высокими темпами экономического роста  страны привлекают огромное количество зарубежных партнёров и инвесторов. Благоприятный инвестиционный климат, созданный в стране, создаёт все условия для поддержания долгосрочных,  взаимовыгодных, партнёрских отношений и успешного ведения бизнеса. Привлечение прямых инвестиций в производственные отрасли позволяет создать дополнительный производственный спрос на внутреннем рынке и способствует направлению финансовых потоков в новые, прогрессивные отрасли национальной экономики. Кроме того, основным преимуществом прямых инвестиций является то, что их привлечение не ведёт к увеличению внешнего долга страны, что в свою очередь положительно сказывается на платёжном балансе государства. В этой связи, в последние годы особенно активизирвались контакты национальных кредитных учреждений с ведущими финансовыми институтами стран Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе Японии, Республики Корея, Китая и Сингапура. Ярким показателем плодотворного международного сотрудничества служит ряд эффективно реализованных проектов трансконтинентального масштаба, а также огромное количество воплощаемых в жизнь и планирующихся взаимовыгодных проектов.

Ещё одним стратегическим вектором успешного роста туркменской экономики выступает политика импортозамещения и повсеместный ориентир на увеличение экспорта. Нейтралитет Туркменистана создаёт все необходимые предпосылки для укрепления долгосрочного сотрудничества отечественного бизнеса с крупнейшими компаниями ближнего и дальнего зарубежья.  Фундаментальные реформы, проводимые в стране, ставят перед секторами экономики такие ключевые цели как индустриализация, внедрение импортозамещающих производств и производство продукции ориентированной на экспорт. В данной связи, к настоящему времени в стране уже проведены масштабные работы и достигнуты эффективные результаты. В то же время, принимая во внимание потенциал по формированию диверсифицированной промышленной системы, во всех секторах экономики страны продолжаются меры по формированию не зависящей от внешних факторов модели национальной экономики, самостоятельной, успешно интегрируемой в международные экономические отношения и глобальную экономическую систему.

 Импортозамещение является  процессом качественных преобразований в экономике государства, направленным на повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции, национальных товаропроизводителей и страны в целом. На сегодняшний день активная работа, проводимая в данном направлении, имеет растущую актуальность и необходима для достижения любым государством устойчивых темпов экономического роста. В современной экономике импортозамещение представляет собой способ повышения экономической безопасности  и укрепления позиций страны в мировом сообществе. Политика импортозамещения приемлема во всех отраслях реального сектора экономики, но прежде всего в тех отраслях, где имеются очевидные конкурентоспособные преимущества. В данной связи, особое значение отводится повсеместной индустриализации и инновационному развитию современных производств.

На данном этапе развития национальной экономики Туркменистана в стране уделяется особое внимание укреплению индустриальной базы производственных отраслей. Воплощающиеся в жизнь грандиозные проекты, отличаются широким размахом и направлены на максимальный результат. Продукция с торговой маркой «Сделано в Туркменистане» пользуется колоссальным спросом как на внутреннем, так и на мировом рынке. Потребители отдают приоритет туркменским товарам, что в первую очередь обусловлено экологической чистотой продукции, высоким качеством, последовательно расширяющимся ассортиментом, а также выгодными ценовыми показателями, предоставляемыми отечественными товаропроизводителями. Соответствующая всем мировым стандартам продукция является национальной гордостью туркменского народа.

Важной составляющей в продвижении национальных товаров с маркировкой «Сделано в Туркменистане» в рамках жёсткой международной конкуренции является консолидирование усилий государства и бизнеса в формировании единой политики в сфере продвижения экспорта. В данной связи, на сегодняшний день в стране проводится масштабная, системная работа по максимальной поддержке туркменских бизнесменов в реализации крупномасштабных проектов по производству продукции с высокими показателями качества. Государственная поддержка предпринимательства в виде инвестиций и льготного кредитования направлена на создание наиболее комфортной среды для стремительного роста туркменского бизнеса. Делом отвечая на всестороннюю поддержку со стороны государства, предприниматели страны поддерживают высокие темпы роста производственной составляющей их активной деятельности.  Вклад малого и среднего бизнеса в ВВП страны стремительно растёт, что приводит к значительному укреплению экспортного потенциала отечественной экономики. Продукция, произведённая отечественными предпринимателями и предоставляемые ими услуги, пользуются широким спросом среди населения. Товары народного потребления, произведённые предпринимателями страны, такие как, продукты питания, различные виды безалкогольных напитков, изделия из мебели, строительные материалы и текстильные изделия пользуются значительным спросом на внутреннем рынке и нацелены на экспорт. В соответствии с Программой Президента Туркменистана по социально-экономическому развитию страны на 2019–2025 годы, к 2025 году доля негосударственной торговли в общем объёме розничного товарооборота составит 91 процент.

Нейтральный статус Туркменистана открывает перед национальной экономикой широкие возможности многостороннего перспективного роста и интеграции в мировые хозяйственные отношения. Одним из наиболее важных факторов прорывного роста и стимулирования отечественной экономики является цифровизация. На сегодняшний день цифровизация выступает одним из основных показателей успешного развития страны, является новым веянием глобального рынка и  современным трендом направленным на повышение конкурентоспособности экономики на мировой арене. Глобальное цифровое пространство стирает границы между странами, предоставляя возможность любому человеку в любой точке земного шара найти и купить любой товар или получить услугу всего лишь  при нажатии одной клавиши компьютера или одной кнопки на своём мобильном телефоне. Данные преимущества позволяют туркменистанцам вести успешную торговлю как внутри страны, так и за её пределами. Дальнейшее усовершенствование товарно-денежных отношений придаёт дополнительный импульс динамичному росту отраслей экономики. Распространение цифровых технологий определяет долгосрочные траектории развития экономики и общества и приводит к кардинальным изменениям в жизни людей. Построение базовой информационно-коммуникационной инфраструктуры, а также формирование скоординированной политики в этой сфере и программ поддержки повсеместного внедрения цифровых технологий являются необходимыми условиями интеграции страны в глобальное цифровое пространство. Развитие цифровой экономики в Туркменистане не ограничивается бизнесом электронной торговли и сервисов, а затрагивает каждый аспект жизни, будь то промышленность, строительство, сельское хозяйство, интернет банкинг, образование или наука. Сегодня, на новом витке развития цифровых технологий в стране проводятся коренные изменения способов организации и ведения деятельности за счёт интенсивного внедрения цифровых технологий, востребованных организациями и сулящих как местным, так и зарубежным инвесторам весомую отдачу от инвестирования собственных средств.

Одним из наиболее важных сегментов экономической стабильности выступает финансовая стабильность страны, напрямую зависящая от слаженной работы банковского сектора.  На сегодняшний день банки  страны неустанно проводят масштабную работу, направленную на сбалансированную организацию наличного и безналичного денежного оборота, внедрение инновационных финансовых инструментов, а также привлечение инвестиций в ведущие отрасли экономики, что в свою очередь положительно отражается на основных макроэкономических показателях нашей Родины. Кредитные учреждения создают благоприятные условия для трансформации сбережений в инвестиции. При проведении денежно-кредитной политики учитывается роль кредита в обеспечении экономического роста, а также важность дальнейшего инновационного развития инструментов финансового рынка. В целях поддержания динамики долгосрочного экономического роста и укрепления стабильности денежной системы государства банки используют «пруденциальные» (дальновидные) методы повышения эффективности системы управления рисками и капиталом, что обеспечивает высокие показатели рентабельности коммерческих банков, а также поддерживает уровень доверия населения в стабильности банковской системы. Банки страны находят новые управленческие решения, которые с одной стороны поддерживают уровень ликвидности и платёжеспособности, а с другой стороны увеличивают объёмы чистой прибыли кредитных учреждений. Сегодня банковская система страны имеет прочную правовую и материальную базу. Посредством использования различных финансовых инструментов кредитные учреждения гибко перераспределяют денежные ресурсы между различными секторами экономики, что в свою очередь обеспечивает стабильность национальной валюты и создаёт все необходимые предпосылки для высоких темпов экономического роста.

  Наша страна, поддерживая плодотворное, взаимовыгодное сотрудничество со странами ближнего и дальнего зарубежья, зарекомендовала себя как надёжного партнёра со стабильной экономикой. Выгодное географическое и геополитическое положение Туркменистана в качестве важного транспортно-транзитного узла регионального и континентального значения, положительно отражается на макроэкономических показателях страны в виде увеличения объёмов поступления иностранной валюты, сбалансированности платёжного баланса и укрепления национальной денежной единицы. Повсеместное усовершенствование транспортной системы позволяет нашей стране предоставлять первоклассные транспортные услуги, пользующиеся значительным спросом на международном уровне. Инвестиции, направляемые на коренное преобразование всех видов транспорта, приводят к снижению транспортной составляющей в конечной цене товара, а также снижению стоимости прохождения грузов в рамках внутренних и внешних логистических систем, что в дальнейшем находит своё отражение в росте производительности труда и создании новых конкурентоспособных преимуществ на мировой арене.

Провозглашённый девиз 2020 года «Туркменистан – родина Нейтралитета»  направлен на дальнейшее прогрессивное развитие нашей страны. Перед отраслями экономики страны стоят многочисленные задачи по дальнейшему укреплению позиций страны на мировой арене. Структурные, комплексные преобразования в первую очередь направлены на  дальнейшее улучшение благосостояния туркменского народа. Успешная реализация поставленных задач требует сплочённости, усердной работы, а также решимости добиваться результатов по приоритетным направлениям развития страны. Плодотворное внедрение всех запланированных инноваций улучшит социальное  положение населения, а также обеспечит стремительный рост отечественной экономики.

НЕЙТРАЛИТЕТ – ОСНОВА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ

 

В новейшей истории туркменского народа, под руководством Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в стране проводятся значительные реформы, нацеленные на наращивание экономического потенциала и повышение уровня благосостояния населения. Основной целью государственной стратегии является создание инновационной, высокотехнологичной, конкурентоспособной экономики и полное насыщение внутреннего рынка продукцией международного стандарта. Дальнейшие перспективы усовершенствования и повышения эффективности отраслей экономики, направленные на повсеместное стабильное и в то же время стремительное развитие Туркменистана, находят свое отражение в Программе по социально-экономическому развитию страны на 2019-2025 годы.

Благодаря Нейтральному статусу и своей позитивной внешней политике Туркменистан занимает активную позицию в выработке решений глобальных вопросов путём долгосрочного, взаимовыгодного стратегического партнёрства на международном уровне. Политическая стабильность наряду с высокими темпами экономического роста  страны привлекают огромное количество зарубежных партнёров и инвесторов. Благоприятный инвестиционный климат, созданный в стране, создаёт все условия для поддержания долгосрочных,  взаимовыгодных, партнёрских отношений и успешного ведения бизнеса. Привлечение прямых инвестиций в производственные отрасли позволяет создать дополнительный производственный спрос на внутреннем рынке и способствует направлению финансовых потоков в новые, прогрессивные отрасли национальной экономики. Кроме того, основным преимуществом прямых инвестиций является то, что их привлечение не ведёт к увеличению внешнего долга страны, что в свою очередь положительно сказывается на платёжном балансе государства. В этой связи, в последние годы особенно активизирвались контакты национальных кредитных учреждений с ведущими финансовыми институтами стран Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе Японии, Республики Корея, Китая и Сингапура. Ярким показателем плодотворного международного сотрудничества служит ряд эффективно реализованных проектов трансконтинентального масштаба, а также огромное количество воплощаемых в жизнь и планирующихся взаимовыгодных проектов.

Ещё одним стратегическим вектором успешного роста туркменской экономики выступает политика импортозамещения и повсеместный ориентир на увеличение экспорта. Нейтралитет Туркменистана создаёт все необходимые предпосылки для укрепления долгосрочного сотрудничества отечественного бизнеса с крупнейшими компаниями ближнего и дальнего зарубежья.  Фундаментальные реформы, проводимые в стране, ставят перед секторами экономики такие ключевые цели как индустриализация, внедрение импортозамещающих производств и производство продукции ориентированной на экспорт. В данной связи, к настоящему времени в стране уже проведены масштабные работы и достигнуты эффективные результаты. В то же время, принимая во внимание потенциал по формированию диверсифицированной промышленной системы, во всех секторах экономики страны продолжаются меры по формированию не зависящей от внешних факторов модели национальной экономики, самостоятельной, успешно интегрируемой в международные экономические отношения и глобальную экономическую систему.

 Импортозамещение является  процессом качественных преобразований в экономике государства, направленным на повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции, национальных товаропроизводителей и страны в целом. На сегодняшний день активная работа, проводимая в данном направлении, имеет растущую актуальность и необходима для достижения любым государством устойчивых темпов экономического роста. В современной экономике импортозамещение представляет собой способ повышения экономической безопасности  и укрепления позиций страны в мировом сообществе. Политика импортозамещения приемлема во всех отраслях реального сектора экономики, но прежде всего в тех отраслях, где имеются очевидные конкурентоспособные преимущества. В данной связи, особое значение отводится повсеместной индустриализации и инновационному развитию современных производств.

На данном этапе развития национальной экономики Туркменистана в стране уделяется особое внимание укреплению индустриальной базы производственных отраслей. Воплощающиеся в жизнь грандиозные проекты, отличаются широким размахом и направлены на максимальный результат. Продукция с торговой маркой «Сделано в Туркменистане» пользуется колоссальным спросом как на внутреннем, так и на мировом рынке. Потребители отдают приоритет туркменским товарам, что в первую очередь обусловлено экологической чистотой продукции, высоким качеством, последовательно расширяющимся ассортиментом, а также выгодными ценовыми показателями, предоставляемыми отечественными товаропроизводителями. Соответствующая всем мировым стандартам продукция является национальной гордостью туркменского народа.

Важной составляющей в продвижении национальных товаров с маркировкой «Сделано в Туркменистане» в рамках жёсткой международной конкуренции является консолидирование усилий государства и бизнеса в формировании единой политики в сфере продвижения экспорта. В данной связи, на сегодняшний день в стране проводится масштабная, системная работа по максимальной поддержке туркменских бизнесменов в реализации крупномасштабных проектов по производству продукции с высокими показателями качества. Государственная поддержка предпринимательства в виде инвестиций и льготного кредитования направлена на создание наиболее комфортной среды для стремительного роста туркменского бизнеса. Делом отвечая на всестороннюю поддержку со стороны государства, предприниматели страны поддерживают высокие темпы роста производственной составляющей их активной деятельности.  Вклад малого и среднего бизнеса в ВВП страны стремительно растёт, что приводит к значительному укреплению экспортного потенциала отечественной экономики. Продукция, произведённая отечественными предпринимателями и предоставляемые ими услуги, пользуются широким спросом среди населения. Товары народного потребления, произведённые предпринимателями страны, такие как, продукты питания, различные виды безалкогольных напитков, изделия из мебели, строительные материалы и текстильные изделия пользуются значительным спросом на внутреннем рынке и нацелены на экспорт. В соответствии с Программой Президента Туркменистана по социально-экономическому развитию страны на 2019–2025 годы, к 2025 году доля негосударственной торговли в общем объёме розничного товарооборота составит 91 процент.

Нейтральный статус Туркменистана открывает перед национальной экономикой широкие возможности многостороннего перспективного роста и интеграции в мировые хозяйственные отношения. Одним из наиболее важных факторов прорывного роста и стимулирования отечественной экономики является цифровизация. На сегодняшний день цифровизация выступает одним из основных показателей успешного развития страны, является новым веянием глобального рынка и  современным трендом направленным на повышение конкурентоспособности экономики на мировой арене. Глобальное цифровое пространство стирает границы между странами, предоставляя возможность любому человеку в любой точке земного шара найти и купить любой товар или получить услугу всего лишь  при нажатии одной клавиши компьютера или одной кнопки на своём мобильном телефоне. Данные преимущества позволяют туркменистанцам вести успешную торговлю как внутри страны, так и за её пределами. Дальнейшее усовершенствование товарно-денежных отношений придаёт дополнительный импульс динамичному росту отраслей экономики. Распространение цифровых технологий определяет долгосрочные траектории развития экономики и общества и приводит к кардинальным изменениям в жизни людей. Построение базовой информационно-коммуникационной инфраструктуры, а также формирование скоординированной политики в этой сфере и программ поддержки повсеместного внедрения цифровых технологий являются необходимыми условиями интеграции страны в глобальное цифровое пространство. Развитие цифровой экономики в Туркменистане не ограничивается бизнесом электронной торговли и сервисов, а затрагивает каждый аспект жизни, будь то промышленность, строительство, сельское хозяйство, интернет банкинг, образование или наука. Сегодня, на новом витке развития цифровых технологий в стране проводятся коренные изменения способов организации и ведения деятельности за счёт интенсивного внедрения цифровых технологий, востребованных организациями и сулящих как местным, так и зарубежным инвесторам весомую отдачу от инвестирования собственных средств.

Одним из наиболее важных сегментов экономической стабильности выступает финансовая стабильность страны, напрямую зависящая от слаженной работы банковского сектора.  На сегодняшний день банки  страны неустанно проводят масштабную работу, направленную на сбалансированную организацию наличного и безналичного денежного оборота, внедрение инновационных финансовых инструментов, а также привлечение инвестиций в ведущие отрасли экономики, что в свою очередь положительно отражается на основных макроэкономических показателях нашей Родины. Кредитные учреждения создают благоприятные условия для трансформации сбережений в инвестиции. При проведении денежно-кредитной политики учитывается роль кредита в обеспечении экономического роста, а также важность дальнейшего инновационного развития инструментов финансового рынка. В целях поддержания динамики долгосрочного экономического роста и укрепления стабильности денежной системы государства банки используют «пруденциальные» (дальновидные) методы повышения эффективности системы управления рисками и капиталом, что обеспечивает высокие показатели рентабельности коммерческих банков, а также поддерживает уровень доверия населения в стабильности банковской системы. Банки страны находят новые управленческие решения, которые с одной стороны поддерживают уровень ликвидности и платёжеспособности, а с другой стороны увеличивают объёмы чистой прибыли кредитных учреждений. Сегодня банковская система страны имеет прочную правовую и материальную базу. Посредством использования различных финансовых инструментов кредитные учреждения гибко перераспределяют денежные ресурсы между различными секторами экономики, что в свою очередь обеспечивает стабильность национальной валюты и создаёт все необходимые предпосылки для высоких темпов экономического роста.

  Наша страна, поддерживая плодотворное, взаимовыгодное сотрудничество со странами ближнего и дальнего зарубежья, зарекомендовала себя как надёжного партнёра со стабильной экономикой. Выгодное географическое и геополитическое положение Туркменистана в качестве важного транспортно-транзитного узла регионального и континентального значения, положительно отражается на макроэкономических показателях страны в виде увеличения объёмов поступления иностранной валюты, сбалансированности платёжного баланса и укрепления национальной денежной единицы. Повсеместное усовершенствование транспортной системы позволяет нашей стране предоставлять первоклассные транспортные услуги, пользующиеся значительным спросом на международном уровне. Инвестиции, направляемые на коренное преобразование всех видов транспорта, приводят к снижению транспортной составляющей в конечной цене товара, а также снижению стоимости прохождения грузов в рамках внутренних и внешних логистических систем, что в дальнейшем находит своё отражение в росте производительности труда и создании новых конкурентоспособных преимуществ на мировой арене.

Провозглашённый девиз 2020 года «Туркменистан – родина Нейтралитета»  направлен на дальнейшее прогрессивное развитие нашей страны. Перед отраслями экономики страны стоят многочисленные задачи по дальнейшему укреплению позиций страны на мировой арене. Структурные, комплексные преобразования в первую очередь направлены на  дальнейшее улучшение благосостояния туркменского народа. Успешная реализация поставленных задач требует сплочённости, усердной работы, а также решимости добиваться результатов по приоритетным направлениям развития страны. Плодотворное внедрение всех запланированных инноваций улучшит социальное  положение населения, а также обеспечит стремительный рост отечественной экономики.

 


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