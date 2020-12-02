Среда, 2 Декабря 2020 16:01

АрмИнфо.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает историческим соглашение по Нагорному Карабаху, принятое при посреднической роли президента России Владимира Путина.

"Самой высокой оценки заслуживает посредничество президента (России) Владимира Владимировича Путина с целью прекращения военных действий в Нагорном Карабахе. Соглашение, достигнутое при самом активном участии России, на мой взгляд, является единственно верным решением в сложившейся критической ситуации", - сказал Токаев 2 декабря в ходе сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) по видеосвязи.

По мнению Токаева, "это соглашение будет способствовать установлению долгосрочного мира в регионе". "На мой взгляд, это действительно историческое соглашение", - добавил глава Казахстана.