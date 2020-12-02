Среда, 2 Декабря 2020 15:45

АрмИнфо.Депутат от фракции "Процветающая Армения" Ивета Тоноян призвала граждан принять участие в митинге на площади Свободы. Об этом Тоноян написала на своей странице в соцсети Facebook.

Депутат заявила,что митинг пройдет 5 декабря в 15:00 на площади Свободы.

"Если вы не равнодушны, присоединяйтесь к митингу во имя спасения Армении и Арцаха", - подчеркнула Тоноян.