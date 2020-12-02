Среда, 2 Декабря 2020 15:45

АрмИнфо.Президент НКР Араик Арутюнян назначил бывшего депутата от фракции "Просвещенная Армения" Мане Тандилян министром социальных и жилищных вопросов Арцаха. Об этом Арутюнян заявил на своей странице в соцсети Facebook.

Согласно источнику, бывший министр Микаел Вирабян был освобожден с данной должности. По словам Арутюняна, он будет переведен на другую работу.

"Я рассчитываю, что мы найдем более эффективные решения для снятия существующей социальной напряженности в стране. Я выразил благодарность Мане Тандилян за ее готовность принять предложение о работе в этот непростой послевоенный период", - подчеркнул Арутюнян.

Напомним, что Тандилян занимала должность министра туда и социальных вопросов Армении в 2018 году, однако, в том же году подала в отставку из-за разногласий с руководством страны по поводу пенсионной реформы.