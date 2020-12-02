Среда, 2 Декабря 2020 15:44

АрмИнфо. В Кремле приветствуют возможное придание русскому языку статуса второго государственного в Карабахе и готовы помогать его дальнейшему распространению, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Русский язык - он в любом случае и в Карабахе используется, он и в Армении используется, на русском говорят и в Азербайджане, на русском вообще говорят много, в том числе, на пространстве бывшего Советского Союза.

И говорят, потому что это удобный язык общения, и его по-прежнему изучают. Естественно, мы это всячески приветствуем и готовы дальше способствовать распространению и поддержанию уровня владением русского языка, считаем это своей задачей", - сказал Песков, слова которого приводит РИА Новости.

При этом он уточнил, что Россия не предлагает сделать русский язык вторым государственным Армении и Азербайджану, подчеркнув, что это внутреннее дело любой страны. "Это не является темой переговоров или темой контактов, это де- факто ситуация, когда на русском говорят и в Азербайджане, и в Армении", - добавил Песков.