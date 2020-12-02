Среда, 2 Декабря 2020 15:39

АрмИнфо. "Никто территории не cдавал, была война, и мы все проиграли, и поэтому побежденной стороне было продиктовано данное соглашение>, - заявил журналистам депутат от фракции "Мой шаг" Армен Хачатрян.

"За несколько часов до подписания соглашения я общался с определенными чиновниками в Арцахе, и оттуда приходили тревожные сигналы о том, что продолжать войну нельзя. Это не те люди, которые скоро сдаются, или распространяют панику, но именно в тот день они заявили, что продолжать больше нельзя и счет идет на минуты. Мне сказали, что, если силы, которые находятся в Шуши, нападут на Степанакерт, могут возникнуть проблемы с удержанием города", - сказал он.

Что касается возможной отставки Пашиняна, депутат заявил, что акции протеста, на которых требуют его отставки немногочисленны. Но для меня подобная ситуация неприемлема, и мы должны сделать все, чтобы мы могли восстановиться ", - заметил Хачатрян.

Депутат также отметил, что переговоры по Арцаху зашли в тупик давно, еще во время апрельской войны 2016г. Что касается успехов и недостатков армии, то Хачатрян заявил: за последние 2,5 года была улучшена система противовоздушной обороны, поразившей "Байрактары" и другие беспилотники противника, чего раньше не было. Также была разработана система обеспечения армии продовольствием, и даже в дни войны продукты доставлялись в армию без перебоев. Что касается самолетов СУ, то их еще предстоит окончательно освоить.