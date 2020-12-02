Среда, 2 Декабря 2020 15:21

АрмИнфо. Армения и армянский народ пережили очень сложный период. Об этом 2 декабря на саммите глав государств стран - членов ОДКБ заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.

По его словам, премьер-министр РА должен был принять очень сложные, но необходимые для народа Армении решения. Эти решения, по словам главы российского государства, болезненные, но необходимые. Они требовали большого личного мужества со стороны премьер-министра РА. "Это очевидная вещь. Каждый из присутствующих на сегодняшнем совещании понимают степень ответственности при принятии решения подобного рода, и он эту ответственность на себя взял", - заявил президент РФ.

Владимир Путин заметил, что задачей глав государств ОДКБ сегодня является поддержка самого премьер-министра Армении, и его команду с тем, чтобы наладить мирную жизнь и добиться исполнения всех принятых решений, помочь людям, которые оказались в трудной ситуации.