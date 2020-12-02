Среда, 2 Декабря 2020 15:08

АрмИнфо.Армянская сторона готова интенсифицировать действия по ускорению процесса обмена военнопленными, заложниками и другими удерживаемыми лицами, а также телами погибших и выяснению судеб пропавших без вести. Об этом 2 декабря на саммите стран ОДКБ заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

По его словам, последние два месяца для армянского народа стали периодом противостояния с вооруженной агрессией со стороны Азербайджана. Баку, поддерживаемый Анкарой и террористами -наемниками из стран Ближнего Востока развязал войну против армянского народа. При посредничестве РФ удалось остановить военные действия и договориться о мерах по деэскалации ситуации. Уже более трех недель, как прекращены военные действия , в зоне конфликта дислоцированы российские миротворцы, однако на сегодняшний день имеется еще ряд неотложных задач. Во-первых, это вопрос об обмене военнопленными, заложниками и другими удерживаемыми лицами, а также телами погибших и выяснению судеб пропаваших без вести. Это вопросы, которые , по словам главы армянского правительства, не терпят отлагательств. При этом, как заметил Никол Пашинян, необходимо исключить насилие к военнопленным и удерживаемым лицам, и унижения их достоинства.

Кроме того, как подчеркнул армянский премьер, необходимо создать условия для возвращения арцахцев в свои дома, восстановить нормальную жизнь в Нагорном Карабахе. Люди должны быть уверены, что находятся в безопасности, и могут продолжать жить на своей земле.

Никол Пашинян напомнил, что несколько десятков тысяч арцахцев уже вернулись в свои дома, предпринимаются усилия для оказания им необходимой помощи и поддержки. Кроме того, необходимо предпринять меры по охране культурных и религиозных памятников армянского народа, находящихся на территориях, занятых азербайджанскими войсками. Наконец, как считает глава армянского правительства, важно обеспечить безопасное функционирование транспортных коммуникаций, необходимо исключить любые провокации и сформировать нормальные условия для функционирования инфраструктур, необходимых для жизнедеятельности народа Карабаха. "Все названные мною меры, включая разблокирование всех транспортных связей в регионе, необходимы для закладки твердого фундамента для длительного мира в регионе", - заявил Никол Пашинян.

Он также сообщил, что российский миротворческий контингент, дислоцированный вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и по Лачинскому коридору, который обеспечивает связь между Арцахом и Арменией, сегодня является гарантом сохранения мира и безопасности региона. В этом контексте Никол Пашинян указал на исключительную роль президента России Владимира Путина, который на протяжении всех 44 дней войны находился в постоянном контакте со сторонами конфликта, обсуждая с ними меры по прекращению военных действий.