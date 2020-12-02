Среда, 2 Декабря 2020 15:01

АрмИнфо.Приоритеты российского председательствования в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) были направлены на решение актуальных для развития ОДКБ задач, и совершенствование

сотрудничества. Об этом 2 декабря на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая проходит в режиме видео-конференц-связи, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По его словам, Ереван выражает признательность Москве за проделанную работу в этот непростой для всех стран ОДКБ период. Глава армянского правительства выразил признательность генеральному секретарю структуры Станиславу Засю и всему секретариату ОДКБ за организацию сегодняшней встречи, и в целом, за ту работу, которую удалось проделать в условиях пандемии COVID-19. Он также поприветствовал президента Киргизии Таланта Мамытова, который впервые принимает участие в заседании глав государств ОДКБ.

Отметим, что сегодня, 2 декабря в режиме видео-конференц-связи началась сессия Совета коллективной безопасности (СКБ) Организации Договора о коллективной безопасности. В мероприятии принимают участие пррезидент Беларуси Александр Лукашенко, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, и.о. Президента Кыргызстана Талант Мамытов, президент России Владимир Путин и президент Таджикистан Эмомали Рахмон. В заседании также участвует генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась. Члены СКБ обсудят состояние международной безопасности и вопросы дальнейшего повышения эффективности ОДКБ, реализацию решений сессии Совета коллективной безопасности и уставных органов Организации Договора о коллективной безопасности в межсессионный период, а также развитие и укрепление межпарламентского сотрудничества государств ОДКБ. В ходе сессии планируется принятие декларации Совета коллективной безопасности и заявления о формировании справедливого и устойчивого мироустройства. Как ожидается, будут приняты решения СКБ ОДКБ об утверждении плана развития военного сотрудничества государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности на 2021-2025 годы и новой антинаркотической стратегии государств ОДКБ на 2021-2025 годы. В повестку дня Совета коллективной безопасности включены проекты решений СКБ ОДКБ, касающихся материально-технического и медицинского обеспечения Коллективных сил, а также дополнительных мер по совершенствованию системы подготовки кадров для органов государственной власти государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности. СКБ рассмотрит бюджет организации на 2021 год.