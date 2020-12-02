Среда, 2 Декабря 2020 14:59

АрмИнфо. Как сторонам, так и посредникам конфликта вокруг Арцаха следует в своих оценках и действиях проявлять предельно возможную степень осторожности. Подобное мнение выразил АрмИнфо заведующий отделом Кавказа Института стран СНГ Владимир Евсеев

"Еще совсем недавно мы все стали свидетелями трагической войны с высокой степенью накала и с участием террористов. Политических, гуманитарных, приграничных проблем, подлежащих решению еще очень много. В этом свете, мне кажется, что сейчас не самый лучший момент для разворачивания вокруг Карабаха геополитического соперничества. Тем не менее, признаки подобных намерений со стороны США и ЕС уже наблюдаются", - подчеркнул он.

Тем не менее, по оценкам эксперта, усилия США и ЕС в данном направлении будут иметь весьма низкую степень эффективности. В первую очередь на фоне текущих региональных позиций России и Турции. В этом свете, он отметил достижение при посредничестве Москвы прекращения огня и российское участие в разрешении гуманитарных проблем в регионе конфликта. Причем, с согласия обеих сторон.

Тем не менее, коллективный Запад, по оценкам Евсеева, сегодня пытается перенести процесс карабахского урегулирования в западное русло с целью не остаться вне его рамок. При этом, конкретная ситуация в период боевых действий, на его взгляд, наглядно продемонстрировала наличие реальных рычагов воздействия в регионе исключительно в руках Москвы и Анкары.

Не исключая заинтересованности Армении в демонстрации существования Минской группы ОБСЕ, эксперт допустил формирование нового направления ее работы. При этом, на его взгляд, это направление будет рассматриваться всеми остальными игроками как весьма проблематичное.

"Не думаю, что между Арменией и Россией сегодня есть существенные проблемы. В этом свете, я рассматриваю, звучащие из Москвы предупреждения о недопустимости раскачивания ситуации в регионе, как направленные нашим западным партнерам. Давайте не забывать, что за весь период войны они не выступили ни с одной серьезной инициативой, не сумели ее остановить, к примеру, признанием независимости Карабаха. В этом свете, все подобные шаги сегодня воспринимаются Россией не в качестве содействия Армении, а в качестве удара по России и российским усилиям в направлении преодоления последствий конфликта", - подытожил Евсеев.