Среда, 2 Декабря 2020 14:58

АрмИнфо.Офис второго президента Армении Роберта Кочаряна ответил на обвинение СНБ о том, что среди участников погромов в правительстве в ночь на 10 ноября были сторонники Кочаряна.

В заявлении офиса второго президента, в частности, отмечается: "Как известно, сегодня СНБ РА, буквально скопировав один из старых текстов пресс-секретаря Пашиняна, распространила сообщение, в котором объявляет о героическом обнаружении сторонников президента Кочаряна среди митингующих перед зданием правительства.

Считаем необходимым отметить, что не обязательно быть представителями СНБ, чтобы сделать такое открытие. Как известно, у президента Кочаряна тысячи сторонников. Они являются патриотами и политически активными людьми, постоянно участвующими в различных акциях протеста и митингах. Функции и возможности СНБ нужны для выяснения мотивов предателей-капитулянтов", - подчеркивается в заявлении.