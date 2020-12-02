Среда, 2 Декабря 2020 13:15

АрмИнфо. Герой Арцаха Виталий Баласанян назначен секретарем Совета безопасности Арцаха. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил президент Арцаха Араик Арутюнян.

Арутюнян заметил, что после его призыва к единству, президент начал проводить встречи, первая из которых состоялась с Баласаняном.

"Мы должны преодолеть сложности и препятствия, возникшие в Арцахе. Должны начать развиваться и укреплять свою землю. Ради Родины, ради безопасности и благополучия народа мы должны приложить максимум усилий", - подчеркнул Арутюнян.