Среда, 2 Декабря 2020 12:46

АрмИнфо. На территории Армении с 2-6 декабря ожидается погода без осадков. Ночью и в утреннее время в отдельных частях страны возможен туман. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Согласно источнику, ветер юго-восточный с порывами до 3-8 м/с. Температура воздуха 2 декабря постепенно повысится на 2-3 градуса.

В Ереване с 2-6 октября ожидается погода без осадков, ночью и в утреннее время - туман. Температура воздуха днем составит +8 градусов.