Среда, 2 Декабря 2020 12:41

АрмИнфо. В ходе предварительного следствия были установлены личности и политическая принадлежность лиц, устроивших в Армении беспорядки в ночь на 10 ноября. Об этом сообщает пресс-служба СНБ.

Согласно источнику, большинство граждан, принявших участие в беспорядках, являлись сторонниками второго президента Армении Роберта Кочаряна, Республиканской партии Армении, членами партии АРФ "Дашнакцутюн", членами инициативы "Камк" и общественной организации "Альтернатива".

"В ходе следствия было установлено, что большинство участников беспорядков не проходили обязательной воинской службы. Более того, они не участвовали в военных действиях в Арцахе в 2020 году. Следовательно, можно прийти к выводу, что подобным образом данные лица пытались насильственным путем свергнуть конституционный срой", - подчеркивается в заявлении.

СНБ также сообщает, что данные граждане украли ряд предметов из здания правительства и особняка премьер-министра. Также были угнаны автомобили, припаркованные во дворе парламента Армении, некоторые из машин уже обнаружены.

Ведомство также сообщает, что по данному уголовному делу было арестовано 18 человек.