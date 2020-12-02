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АрмИнфо. В ходе предварительного следствия были установлены личности и политическая принадлежность лиц, устроивших в Армении беспорядки в ночь на 10 ноября. Об этом сообщает пресс-служба СНБ.
Согласно источнику, большинство граждан, принявших участие в беспорядках, являлись сторонниками второго президента Армении Роберта Кочаряна, Республиканской партии Армении, членами партии АРФ "Дашнакцутюн", членами инициативы "Камк" и общественной организации "Альтернатива".
"В ходе следствия было установлено, что большинство участников беспорядков не проходили обязательной воинской службы. Более того, они не участвовали в военных действиях в Арцахе в 2020 году. Следовательно, можно прийти к выводу, что подобным образом данные лица пытались насильственным путем свергнуть конституционный срой", - подчеркивается в заявлении.
СНБ также сообщает, что данные граждане украли ряд предметов из здания правительства и особняка премьер-министра. Также были угнаны автомобили, припаркованные во дворе парламента Армении, некоторые из машин уже обнаружены.
Ведомство также сообщает, что по данному уголовному делу было арестовано 18 человек.
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|В Карабахе в результате взрыва боеприпасов погибли двое военнослужащих Армии обороны НКР
|В управление Генеральной прокуратуры Армении по конфискации имущества незаконного происхождения поступило свыше 200 материалов
|Саперы и врачи российского миротворческого контингента продолжают деятельность в Карабахе
|Аэропорт в Степанакерте возобновит работу в первой декаде декабря
|Посольство: Вопрос пропавших без вести находится в фокусе внимания высшего руководства Российской Федерации
|Сенаторы: Вашингтон должен оказать гуманитарную помощь Нагорному Карабаху
|Полузащитник сборной Армении претендует на звание лучшего футболиста "Ромы" по итогам ноября
|ANCA призывает Госдепартамент США отозвать посла Трейси
|Помпео и глава МИД Турции поругались в ходе видеоконференции
|Армения готова развивать двустороннее сотрудничество с иранской стороной в борьбе с терроризмом
|М.Помпео: Турция подрывает единство альянса
|Президент Арцаха: После тяжелых испытаний предстоит большая работа в сфере обороны
|Министерство экономики и производственных инфраструктур Карабаха сообщает о компенсации коммунальных затрат населением Арцаха в декабре 2020 года и в течение 2021 года
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|В вопросе обмена военнопленных Азербайджан выступает за принцип "всех на всех"
|Центр армянской столицы вновь охвачен акциями протеста, участники которых требуют отставки премьер-министра РА .
|С. Лавров: Россия не наблюдает действий по намеренному затягиванию обмена военнопленными и телами погибших со стороны участников конфликта
|Глава Минобороны Армении привлек внимание партнеров по ОДКБ на ситуацию в Нагорном Карабахе
|Парламентская фракция "Мой шаг" проводит закрытое заседание с участием спикера Национального Собрания
|Банк ВТБ (Армения) продлевает акцию «Выгодное вложение»
|Родственники без вести пропавших военнослужащих продолжают тщетно обивать порoги различных госинстанций
|Армения на чемпионате мира по греко-римской борьбе в Белграде будет представлена 9 спортсменами
|Америабанк привлекает капитал второго уровня от АО «Симбиотикс»
|ППА и ПА в ходе очередного заседания парламента намерены обсудить вопрос о возвращении армянских военнопленных на родину
|Левон Тер-Петросян: Нынешние власти Армении не могли, а тем более, не имели права игнорировать требование властей Арцаха
|На кредитные средства АБР в Ереване стартовали работы по реконструкции школы N116
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|Племянник Сержа Саргсяна принимает свою вину
|Шойгу рассказал об итогах заседания совета министров обороны ОДКБ
|Экс-президенты Карабаха ответили Пашиняну на его записи по поводу Карабаха
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|Айк Алумян: Премьер-министр Армении Никол Пашинян пытается оказать давление на судей
|В Кремле не стали комментировать вопрос создания коридора из Азербайджана в Нахиджеван
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