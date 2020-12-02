Среда, 2 Декабря 2020 12:00

АрмИнфо.В управление Генеральной прокуратуры Армении по конфискации имущества незаконного происхождения поступило свыше 200 материалов, связанных с незаконно полученным имуществом. Об этом говорится в сообщении генеральной прокуратуры РА.

Источник отмечает, что материалы были получены за период с 3 сентября, с момента создания управления, до 15 ноября. Согласно распоряжению Генерального прокурора РА, структурные подразделения прокуратуры разделили уголовные дела, в рамках которых может возникнуть подозрение на наличие имущества незаконного происхождения. По результатам проверки на наличие оснований для возбуждения уголовного дела, принято решение о проведении расследования в отношении 206 видов имущества. В рамках каждого проведенного исследования проводится всесторонний, подробный, ориентированный на результат анализ, направленный на скорейшее, наиболее эффективное и наиболее уважительное применение закона о конфискации имущества незаконного происхождения.

В этот период Управление продолжает работать с большой нагрузкой, учитывая то, что личный состав подразделения укомплектован не полностью.

Напомним, что отбор прокуроров Управления проводился путем открытого конкурса, в результате которого на должности прокуроров были назначены пять победителей. В настоящее время готовятся кандидаты на должности еще трех прокуроров, победивших во втором открытом

конкурсе, проведенном 3 ноября, на заполнение оставшихся вакансий прокуроров. К эффективному выполнению работы были привлечены также экономисты. После формирования ответственного подразделения был объявлен открытый конкурс, по итогам которого 4 экономиста были признаны победителями. "В рамках начатого процесса весь правовой инструментарий будет последовательно использоваться для получения данных об имуществе незаконного происхождения в рамках соответствующих разбирательств, вывода его из хозяйственного оборота исключительно в рамках юридических процедур, возвращения его законному владельцу, восстановления нарушенных прав государства". - говорится в сообщении.

В сентябре текущего года АрмИнфо сообщало, что в Генеральной прокуратуре РА осуществляется процесс кадрового пополнения структурного подразделения, осуществляющего функции, предусмотренные законом "О конфискации имущества незаконного происхождения". В частности, на должность начальника управления по делам о взыскании незаконного имущества Генпрокуратуры Армении назначен Сиро Амирханян, на должность заместителя начальника Управления - Тигран Енокян, на должности старших прокуроров - Ани Саркисян и Геворк Кочарян, а на должность прокурора управления - Тигран Давтян. Ранее приказом Генерального прокурора Армении от 1 сентября Србуи Галян была назначена на должность его заместителя, координирующего сферу функций по взысканию незаконного имущества.

Статья 4-33 закона "О конфискации имущества незаконного происхождения", которыми устанавливаются соответствующие основные правовые процессы и функции, вступает в силу со дня назначения не менее трех прокуроров первого состава ответственного подразделения Генеральной прокуратуры РА. Учитывая, что уже назначены пять прокуроров ответственного управления, подразделение считается созданным, и вышеупомянутый закон, по сути, полностью вступает в силу.