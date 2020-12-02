Среда, 2 Декабря 2020 11:40

АрмИнфо. Около 70 местных жителей обратились за медицинской помощью к специалистам медицинского отряда специального назначения (МОСН) Минобороны России, развернутого в городе Степанакерт.

Как сообщает пресс-служба МО РФ, обращения местных жителей в полевой госпиталь, в основном, были связаны с обострением заболеваний сердечно-сосудистой и эндокринной системы, кроме того, местные жители обращались к военным медикам для оказания стоматологической помощи.

В составе подразделения МОСН прибыли свыше 100 военных медицинских специалистов, в том числе военные хирурги, анестезиологи-реаниматологи, терапевты и эпидемиологи. Врачи, средний и младший медицинский персонал, находятся в постоянной готовности к оказанию первой врачебной, квалифицированной и специализированной медицинской помощи.

В состав каждого МОСН входит лабораторно-диагностический отделение, способное проводить до 80 рентгенологических, флюорографических и УЗИ исследований в сутки, автоперевязочная с возможностью оказания хирургической помощи до 40 пациентам в сутки, а также операционно­реанимационный диагностический модуль с палатой интенсивной терапии.

Параллельно с этим российские миротворцы продолжают разминирование социальных объектов в Нагорном Карабахе.

За прошедшие сутки завершено обследование местности, поиск и очистка от взрывоопасных объектов территории общеобразовательной

школы № 10 г. Степанакерта. Российскими военнослужащими Центра

гуманитарного разминирования проведена проверка школы и прилегающей

территории на наличие взрывоопасных предметов. Помимо этого,

специалистами российского Центра примирения враждующих сторон были

обеспечены работы по восстановлению электричества, теплоснабжения, а также безопасной доставки необходимого школьного имущества и материальных средств. В ближайшее время при поддержке российских миротворцев планируется открытие других учебных заведений. Всего инженерными подразделениями в Нагорном Карабахе разминировано более 34 гектаров местности, около 12 километров дорог, проверено более 110 домов и социальных объектов, обнаружено и обезврежено 1077 взрывоопасных предметов. В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября т.г. объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.

Основу российского контингента составляют подразделения 15 отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа.