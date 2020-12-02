Среда, 2 Декабря 2020 11:30

АрмИнфо. Самолеты военно­транспортной авиации РФ для обеспечения гуманитарных центров в Нагорном Карабахе смогут использовать аэропорт в Степанакерте, который возобновит работу в первой декаде декабря, сообщил РИА новости источник в местной администрации.

"В первой декаде декабря в Степанакерте заработает старый Ходжалинский аэропорт. В рамках обеспечения открытых в регионе гуманитарных центров сюда будут совершать рейсы военно-транспортные самолеты Ан-12 и Ан-26. Также аэродром будут использовать все типы транспортных вертолетов", - рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что "в перспективе в аэропорту Степанакерта смогут садиться тяжелые военно-транспортные самолеты Ил-76".

Собеседник агентства уточнил, что ранее, в рамках развертывания миротворческих сил, российские военные борта совершали посадку на аэродроме в Эребуни. Затем миротворцам приходилось совершать трехсоткилометровые марши в Нагонный Карабах наземным транспортом, что существенно усложняло логистику.

Отметим, что о возможности скорого открытия аэропорта в Карабахе накануне сообщил и советник президента Нагорно-Карабахской Республики Давид Бабаян.

Аэропорт близ Степанакерта был построен в 1974 году. В основном рейсы выполнялись в Ереван и Баку. В годы карабахского конфликта в начале 90-х годов аэропорт служил для военных нужд. Затем он не эксплуатировался. После реконструкции аэропорт был технически готов к эксплуатации в 2012 году, однако Баку предупредил, что будет рассматривать полеты в Степанакерт как нарушение воздушного пространства Азербайджана и не исключил, что будет принуждать самолеты к посадке. Регулярного гражданского авиасообщения не было.