Вторник, 1 Декабря 2020 21:21

АрмИнфо. Генеральный прокурор РА Артур Давтян 1 декабря принял Посла Ирана в Армении Аббаса Бадахшана Зохури.

Как сообщает пресс-служба генпрокуратуры РА, Артур Давтян отметил, что отношения между Арменией и Ираном, в том числе в сфере правового сотрудничества, находятся на высоком уровне, что позволяет установить эффективные контакты на основе взаимного доверия между правоохранительными органами двух стран.

Аббас Бадахшан поблагодарил генпрокурора за теплый прием, подтвердив готовность посольства продолжать тесное и высокоэффективное сотрудничество с Генеральной прокуратурой РА.

В ходе встречи стороны обсудили развитие сотрудничества между двумя странами в сфере уголовного правосудия. Посол поблагодарил компетентные органы Республики Армения за отношение к гражданам Ирана. Он также выразил надежду, что стабилизация ситуации после прекращения боевых действий позволит двум странам реализовать совместные программы, отметив, что Иран подходит к Армении как к давнему другу.

Генеральный прокурор РА отметил, что во время войны Армения чувствовала взвешенное, уважительное отношение дружественного Ирана к Армении, усилия, предпринятые для прекращения боевых действий, высоко оценив принципиальную позицию Ирана, особенно против проникновения международного терроризма в регион. В этой связи Артур Давтян добавил, что параллельно с войной он проинформировал своего иранского коллегу о присутствии в зоне боевых действий представителей международных террористических групп, предоставив доказательства и фактические данные. Артур Давтян, выразив озабоченность реалиями возрастающих рисков международного терроризма на границах Армении и Ирана, еще раз выразил готовность расширять и развивать двустороннее сотрудничество с иранской стороной в борьбе с терроризмом.