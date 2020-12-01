Вторник, 1 Декабря 2020 20:23

АрмИнфо. 1 декабря президент Арцаха Араик Арутюнян принял новоназначенного министра обороны Армении Вагаршака Арутюняна.

Как передает прес-служба президента, глава государства отметил, что после тяжелых испытаний предстоит большая работа в сфере обороны, и выразил уверенность, что богатый военный опыт и знания Вагаршака Арутюняна внесут большой вклад в эффективную организацию этого процесса.

По словам президента, вопрос о судьбе военнослужащих, пропавших без вести или оказавшихся в плену после войны, развязанной Азербайджаном 27 сентября, является приоритетным в повестке дня, на решение которого направлены все усилия.

Вагаршак Арутюнян подчеркнул важность поднятых президентом вопросов, отметив, что все необходимые действия проводятся с заинтересованными структурами Командования Армии обороны.

Во встрече принял участие командующий Армией обороны Арцаха Микаел Арзуманян.