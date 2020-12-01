Вторник, 1 Декабря 2020 20:18

АрмИнфо. Министерство экономики и производственных инфраструктур Карабаха сообщает о компенсации коммунальных затрат населением Арцаха в декабре 2020 года и в течение всего 2021 года.

В частности, согласно сообщению ведомства, максимальный размер поддержки для одного резидент на декабрь 2020 и на 2021 год определяется следующим образом:

1) Для услуг мобильной связи, предоставляемых на территории Республики Арцах, оплачиваться государством будут разговоры до 180 минут и до 50 SMS-сообщений,

2) для услуги подключения к Интернету - скорость до 1 Мбит / с.

3) В декабре 2020 года в январе, феврале, марте 2021 года на на потребление природного газа льгота будет распространяться на абонентов, использующих до 180 кубометров включительно, а на потребление электроэнергии - до 500 кВт / ч включительно.

4) На апрель май 2021г .по расходу природного газа до 120 кубометров включительно, а на потребление электроэнергии до 400 кВт / ч включительно.

5) На июнь, июль и август 2021 года на потребление природного газа

до 60 кубометров включительно, а на потребление электроэнергии до 300

кВтч.

Бенефициарами мероприятия являются жители - абоненты Арцаха, заключившие договор на поставку природного газа, электроэнергии, мобильного интернета