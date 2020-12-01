Вторник, 1 Декабря 2020 20:18

АрмИнфо.Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) намерена создать механизм для противодействия угрозам в сфере биологической безопасности. Об этом заявил 1 декабря глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) стран - участниц ОДКБ в онлайн-формате.

"Много внимания уделили задачам повышения нашей способности противостоять угрозам в сфере биологической безопасности. На этот счет есть целый ряд предложений, которые сейчас продолжают обсуждаться. Я уверен, что мы в скором времени сформируем специальный механизм в рамках ОДКБ, который будет эти угрозы рассматривать и вырабатывать конкретные рекомендации о путях их купирования", - сказал он. Глава МИД РФ также отметил, что действия США по слому договоренностей в сфере стратегической стабильности создают угрозы международной безопасности. "Мы работали сегодня в условиях пандемических ограничений, но использование специальной защищенной связи государств ОДКБ позволило откровенно и доверительно обменяться мнениями по всем ключевым вопросам международной и региональной политики, обсудить ситуацию в различных кризисных регионах, особенно вблизи зоны ответственности ОДКБ, - отметил глава дипведомства. - И конечно же, мы говорили о стратегической стабильности, об угрозах, которые создаются в результате линии США на полный слом всех договоров в этой сфере, говорили и о задачах на нашем общем геополитическом пространстве по борьбе с терроризмом и другими новыми вызовами и угрозами". В этой связи министр обратил внимание на то, что участники заседания "одобрили для представления главам государств антинаркотическую стратегию ОДКБ на период 2021-2025 годов. "Сюда же примыкает заявление по Афганистану, - добавил он. - Мы его приняли на уровне министров. В нем также особое внимание уделено пресечению угроз терроризма и наркобизнеса, которые продолжают проявляться на территории Афганистана и напрямую подвергают угрозам южный фланг СНГ, прежде всего Центральную Азию". Кроме того, министр иностранных дел России заявил, что продвижение работы по определению кандидатов на получение статуса наблюдателя и партнера Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) укрепит ее дееспособность и престиж на мировой арене.

"Хочу сказать еще об одном важном начинании, одобренном главами наших государств. Имею в виду начавшуюся работу по определению круга кандидатов на получение статусов наблюдателя и партнера ОДКБ. Желающие есть. Убежден: продвижение по этому пути будет укреплять дееспособность организации и ее международный престиж", - сказал Лавров. Участниками ОДКБ являются шесть государств: Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. В 2013 году статус наблюдателя при Парламентской ассамблее (ПА) ОДКБ получили нижняя палата Парламента Сербии, нижняя палата Парламента Афганистана и Парламентское собрание Союза Беларуси и России. 6 ноября 2014 года Совет ПА ОДКБ принял решение пригласить к наблюдательному сотрудничеству парламенты Китая, Индии, Ирана, Монголии и Пакистана.