Вторник, 1 Декабря 2020 20:17

АрмИнфо.В вопросе обмена военнопленных Азербайджан выступает за принцип "всех на всех", заявляет государственная комиссия по делам пленных и пропавших без вести граждан.

Азербайджан находится в контакте с командованием российских миротворцев, в связи с пропавшими в Карабахе военнослужащими. "Азербайджанская сторона регулярно предоставляла информацию о военнопленных армянах Международному комитету Красного Креста (МККК) и командованию миротворческих сил Российской Федерации, создавала все условия для посещения их представителями МККК, организовывала телефонную связь некоторых пленных со своими родителями. Также продолжаются контакты с МККК и командованием миротворческих сил Российской Федерации для определения судьбы наших военнослужащих, которые считаются без вести пропавшими", - говорится в пресс-релизе комиссии.