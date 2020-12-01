Вторник, 1 Декабря 2020 20:16

АрмИнфо.Вечером 1 декабря центр армянской столицы вновь охвачен акциями протеста, участники которых требуют отставки премьер-министра РА Никола Пашиняна.

Они перекрывают центральные улицы города, в том числе, центральный проспект Маштоца, создавая заторы. Был даже остановлен троллейбус. Участники акции скандируют: <Никол предатель", "Никол, уходи". "Если бы они родину защищали так, как свои кресла, мы бы не проиграли войну. Пашинян лично поручил правоохранителям ликвидировать всех, кто угрожает продлению его правления. Мы не намерены отступать, и предпримем все методы в рамках закона, которые приведут к его отставке", - сказала журналистам член центрального управления Молодежного союза АРФД Кристине Варданян.

Водители проезжающих автомобилей остановили транспортные средства и присоединились к протестующим, которые направляются к зданию правительства. На место стянуты силы полиции, которые стали подвергать приводу участников акции. По предварительным данным полиции, задержаны около 40 человек. Сила была применена и в отношении журналистов и операторов, некоторых пытались подвергнуть приводу. Позже замначальника полиции Еревана Артур Худинян заявил, что это произошло случайно.