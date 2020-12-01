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АрмИнфо.Совет глав МИД стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) обсудил ситуацию в Нагорном Карабахе, заявил 1 декабря на пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Мы, конечно, касались темы Нагорного Карабаха наряду с другими ситуациями, которые требуют нашего внимания, и мы рассказали подробно, какие меры предпринимает РФ по выполнению заявления руководителей Азербайджана, Армении и РФ от 9 ноября", - сказал Лавров.
Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что необходимо провести инвентаризацию положения дел в сфере обмена телами и удерживаемыми лицами в Карабахе. "Отмечу и такой момент, на который мы обращаем внимание. Необходимо, чтобы эффективно обмениваться телами и удерживаемыми лицами, провести инвентаризацию положения дел в этой области", - сказал он в ходе пресс-конференции по итогам СМИД ОДКБ.
"И, конечно же, военноначальники с обеих сторон должны иметь очень четкие списки лиц, которые считаются пропавшими без вести, чтобы можно было более предметно, более конкретно этим заниматься", - добавил министр. Он добавил, что Россия не наблюдает действий по намеренному затягиванию обмена военнопленными и телами погибших со стороны участников конфликта, однако существуют объективные сложности для продвижения в этом процессе. "Тут трудно говорить о каких-то преднамеренных шагах по затягиванию этого процесса, мы их не видим. Но то, что есть объективные сложности, которые сейчас, я надеюсь, будут быстрее решаться, - это факт", - отметил Лавров.
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|ППА и ПА в ходе очередного заседания парламента намерены обсудить вопрос о возвращении армянских военнопленных на родину
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|Постпред США: Участие Турции в конфликте в Карабахе - "проблематично" с точки зрения поддержания единства в рядах НАТО
|Айк Алумян: Премьер-министр Армении Никол Пашинян пытается оказать давление на судей
|В Кремле не стали комментировать вопрос создания коридора из Азербайджана в Нахиджеван
|Российский дипломат заверяет: Азербайджан сможет обеспечить сохранность христианских святынь в перешедших под его контроль районах
|Судебное заседание по делу второго президента Армении Роберта Кочаряна и других отложено
|Представители творческой интеллигенции организовали шествие к посольству США в Армении
|Премьер РА: Деятельность и поддержка, которую семья Джоркаефф осуществляет во благо Армении и Арцаха, очень значимы
|САР вплотную занялся разработкой дорожной картой по выводу Армении и Арцаха из кризиса
|Алиев: Карабахского конфликта больше нет, а жители Арцаха - граждане Азербайджана
|Депутат Гор Геворкян сообщил, что покидает фракцию "Мой шаг"
|Алиев раскрыл детали переговоров по Лачинскому коридору - дальнейшая судьба Бердзора до сих пор непонятна
|С 7 декабря школы Армении перейдут на очное обучение
|Турция и Россия подписали Протокол о Совместном центре по Карабаху
|Гегам Манукян и его соратники по просьбе Гарегина Второго прекратили голодовку
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|Родители пропавших без вести от безысходности просят Россию и лично Путина помочь в поисках их близких
|Прогноз: Драматических изменений в вопросе суверенитета Армении не будет
|Арман Татоян: Власти Азербайджана должны понести наказание за совершенные преступления
|В Армении выявлено 843 новых случая заражения коронавирусом
|Вице-губернатор Ширакской области подал в отставку
|Президент Карабаха начинает политические консультации с целью формирования правительства национального согласия
|Внедрена новая система безопасной работы
|Ереван и Лондон обсудили текущую ситуацию в Арцахе и региональные процессы
|Глава Минобороны Армении и посол США обсудили перспективы расширения сотрудничества
|Нерушимость госграницы Армении в Сюникской области поставлена под вопрос ?
|Сиг идет на нерест - с завтрашнего дня рыбалка на Севане запрещена
|Новый глава офиса МККК в Армении приступает к работе - прошли переговоры с вице- премьером
|Правительство России представило свою версию разговора Пашинян-Мишустин: в центре внимания Карабах
|Акар: Диалог с РФ по техническим аспектам Мониторингового центра по Карабаху продолжается
|Граждане проводят акцию протеста перед правительством Армении с требованием отставки Пашиняна
|Губернатор Сюникской области подал в отставку
|Армения и Чехия обсудили возможности расширения взаимодействия в сфере окружающей среды
|Министр обороны Армении и посол России обсудили деятельность российских миротворцев в Карабахе
|Туркменистан выделяет роль транспорта в процессе диверсификации евразийских торгово-экономических связей
|Премьер-министр провел консультации с представителями правоохранительных органов
|Из зоны карабахского конфликта за это время было извлечено более 600 тел
|Мишустин проинформировал Пашиняна о проведении заседания Евразийского межправсовета в дистанционном режиме
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