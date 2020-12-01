Вторник, 1 Декабря 2020 20:16

АрмИнфо.Совет глав МИД стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) обсудил ситуацию в Нагорном Карабахе, заявил 1 декабря на пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Мы, конечно, касались темы Нагорного Карабаха наряду с другими ситуациями, которые требуют нашего внимания, и мы рассказали подробно, какие меры предпринимает РФ по выполнению заявления руководителей Азербайджана, Армении и РФ от 9 ноября", - сказал Лавров.

Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что необходимо провести инвентаризацию положения дел в сфере обмена телами и удерживаемыми лицами в Карабахе. "Отмечу и такой момент, на который мы обращаем внимание. Необходимо, чтобы эффективно обмениваться телами и удерживаемыми лицами, провести инвентаризацию положения дел в этой области", - сказал он в ходе пресс-конференции по итогам СМИД ОДКБ.

"И, конечно же, военноначальники с обеих сторон должны иметь очень четкие списки лиц, которые считаются пропавшими без вести, чтобы можно было более предметно, более конкретно этим заниматься", - добавил министр. Он добавил, что Россия не наблюдает действий по намеренному затягиванию обмена военнопленными и телами погибших со стороны участников конфликта, однако существуют объективные сложности для продвижения в этом процессе. "Тут трудно говорить о каких-то преднамеренных шагах по затягиванию этого процесса, мы их не видим. Но то, что есть объективные сложности, которые сейчас, я надеюсь, будут быстрее решаться, - это факт", - отметил Лавров.