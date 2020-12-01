Вторник, 1 Декабря 2020 18:44

АрмИнфо.Глава Минобороны Армении Вагаршак Арутюнян принял участие в заседание совета министров обороны стран-членов ОДКБ в формате видео- конференции.

Как сообщает пресс-служба МО РА, в ходе своего выступления Арутюнян привлек внимание партнеров по союзу на сложившуюся в Нагорном Карабахе ситуацию, особо указав на необходимость значительного сокращения сроков реализации механизмов кризисного реагирования в государствах-членах ОДКБ.

Глава МО РА уделил особое внимание усилиям Российской Федерации, направленным на стабилизацию военно-политической ситуации в регионе, процессу и эффективности российской миротворческой миссии в Арцахе, сделав упор на гуманитарную деятельность, позволяющую обмениваться телами погибших военнослужащих, пленными и заложниками.

Заседание Совета министров обороны ОДКБ прошло под председательством

министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу.

Министры обсудили вопросы, выносимые на сессию Совета коллективной

безопасности, а также вопросы о развитии взаимодействия ОДКБ с

Организацией Объединённых Наций и участии ОДКБ в миротворческой деятельности под эгидой ООН, вызовы и угрозы военной безопасности в регионах коллективной безопасности. Был рассмотрен Плана развития военного сотрудничества государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности на 2021-2025 годы, и новой Антинаркотической стратегии государств - членов ОДКБ на 2021-2025 годы. С учетом председательства Республики Таджикистан в ОДКБ в 2020-2021 г.г. следующее встреча СМО ОДКБ пройдет в Душанбе.