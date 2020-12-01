Вторник, 1 Декабря 2020 18:42

АрмИнфо.Парламентская фракция "Мой шаг" проводит закрытое заседание. Об этом сообщает парламентский корреспондент АрмИнфо. Фракция намерена обсудить текущую ситуацию в стране, а также выходы из сложившегося кризиса.

В заседании принимает участие также спикер парламента Арарат Мирзоян. Как сообщил пресс-секретарь Мирзояна Ваан Костанян, спикер вернулся к работе. Однако, пока что работает по неполному графику. Также Костанян заметил, что Мирзоян продолжает лечение.

Отметим, что еще вчера спикер находился в больнице. Мирзоян попал туда, после того как его избили демонстранты, протестующие против трехстороннего соглашение по Арцаху.