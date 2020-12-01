Вторник, 1 Декабря 2020 18:33

АрмИнфо.Банк ВТБ (Армения) продлевает акцию по вкладам «Выгодное вложение». Оформляя вклад «Выгодный» в драмах РА до 30 декабря 2020г. сроком от 365-730 дней по ставке 10% годовых, клиентам предоставляется возможность удваивать процентную ставку вклада.

В конце акции годовая процентная ставка вкладов 10-и победителей удвоится, составив 20%.

Вклад оформляется по процентной ставке 10% годовых, с условием получения начисленных процентов в конце срока вклада. Максимальный лимит вклада, к которому применяется ставка 20%, составляет 10 млн. драмов РА. В случае досрочного расторжения вклада процентная ставка 20% не применяется, и проценты рассчитываются по действующим стандартным условиям данного вида вклада.

Каждый клиент может участвовать в акции только с одним вкладом.

Годовая процентная доходность по вкладам для 10% составляет 9.97%, для 20%-19.95%.

Подоходный налог с процентов по вкладам составляет 10%.

В акции «Выгодное вложение» участвуют также вклады «Прогрессивный», «Комфортный» и «Социальный», с условиями, которые действуют в Банке для данных видов вкладов.

Для удобства клиентов Банк ВТБ (Армения) предлагает оформлять вклад также посредством услуги Видео Банк, которая позволяет совершать банковские транзакции не посещая филиалы.

Подробную информацию об акции можно получить на официальном сайте Банка по ссылке

https://www.vtb.am/ru/promotion/shahavet-nerdrowm, в филиалах Банка или позвонив в Контактный центр Банка по номеру 87-87.