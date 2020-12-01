Вторник, 1 Декабря 2020 18:28

АрмИнфо.Родственники без вести пропавших военнослужащих продолжают тщетно обивать порoги различных государственных инстанций, пытаясь выяснить судьбы своих близких.

Сегодня проведя акцию протеста перед зданием Эчмиадзинского военкомата, они вновь пришли к зданию Минобороны Армении. Простояв более двух часов у здания оборонного ведомства, и не получив никаких ответов они попытались прорваться в приемную Министерства обороны Армении, однако нарвались на оцепление сотрудников Полиции, которые не позволили им войти в здание.

Если в предыдущие дни к ним кто-то выходил, то сегодня представители МО РА даже не вышли к демонстрантам.

Отметим, что подобные акции протеста проходят уже вторую неделю перед различными государственными ведомствами, однако пока тщетно. До сих пор не опубликованы точные списки лиц пропавших без вести и погибших.