Вторник, 1 Декабря 2020 17:29

АрмИнфо. С 12 по 18 декабря в Белграде (Сербия) пройдет чемпионат мира по греко-римской борьбе с участием сборной Армении в составе 9 борцов.

За медали поборются Рудик Мкртчян (55 кг), Армен Меликян (60 кг), Горг Гарибян (63 кг), Славик Галстян (67 кг), Малхас Амоян (72 кг), Карапет Чалян (77 кг), Артур Шагинян (87 кг). кг), Артур Алексанян (97 кг), Давид Овасапян (130 кг). В эти дни борцы проводят сборы в Олимпаване.

По словам тренера команды Геворка Алексаняна, отбор участников был непростым, так как из-за пандемии коронавируса многие турниры не проводились. <Многие борцы не выступали почти год. Подготовка к чемпионату мира по понятным причинам несколько раз срывалась. <Запланированные за рубежом тренировки и турниры не состоялись, но это не помешает нам бороться за медали>, - сказал Геворк Алексанян. Тренер подчеркнул, что настроение у борцов сейчас более чем боевое, потому что все понимают важность победы в этот период.

<Даже если мы не полностью подготовлены, мы должны постараться сделать все возможное. Необходимо поднять настроение нашего народа, снова дать нашей стране большие и маленькие победы, восстановить веру в свои силы. Ребята из команды это прекрасно понимают. Каждый должен быть ответственным в своем деле, чтобы снова дать нашей стране победы. Мы должны преодолеть депрессию, мы должны снова подняться и идти вперед>, - сказал тренер.

Добавим, что в Кубке мира примут участие и борцы вольного стиля. Тренерский штаб сборной Армении по вольной борьбе опубликует список участников в ближайшие дни.