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АрмИнфо. С 12 по 18 декабря в Белграде (Сербия) пройдет чемпионат мира по греко-римской борьбе с участием сборной Армении в составе 9 борцов.
За медали поборются Рудик Мкртчян (55 кг), Армен Меликян (60 кг), Горг Гарибян (63 кг), Славик Галстян (67 кг), Малхас Амоян (72 кг), Карапет Чалян (77 кг), Артур Шагинян (87 кг). кг), Артур Алексанян (97 кг), Давид Овасапян (130 кг). В эти дни борцы проводят сборы в Олимпаване.
По словам тренера команды Геворка Алексаняна, отбор участников был непростым, так как из-за пандемии коронавируса многие турниры не проводились. <Многие борцы не выступали почти год. Подготовка к чемпионату мира по понятным причинам несколько раз срывалась. <Запланированные за рубежом тренировки и турниры не состоялись, но это не помешает нам бороться за медали>, - сказал Геворк Алексанян. Тренер подчеркнул, что настроение у борцов сейчас более чем боевое, потому что все понимают важность победы в этот период.
<Даже если мы не полностью подготовлены, мы должны постараться сделать все возможное. Необходимо поднять настроение нашего народа, снова дать нашей стране большие и маленькие победы, восстановить веру в свои силы. Ребята из команды это прекрасно понимают. Каждый должен быть ответственным в своем деле, чтобы снова дать нашей стране победы. Мы должны преодолеть депрессию, мы должны снова подняться и идти вперед>, - сказал тренер.
Добавим, что в Кубке мира примут участие и борцы вольного стиля. Тренерский штаб сборной Армении по вольной борьбе опубликует список участников в ближайшие дни.
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|М.Помпео: Турция подрывает единство альянса
|Президент Арцаха: После тяжелых испытаний предстоит большая работа в сфере обороны
|Министерство экономики и производственных инфраструктур Карабаха сообщает о компенсации коммунальных затрат населением Арцаха в декабре 2020 года и в течение 2021 года
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|В вопросе обмена военнопленных Азербайджан выступает за принцип "всех на всех"
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|Глава Минобороны Армении привлек внимание партнеров по ОДКБ на ситуацию в Нагорном Карабахе
|Парламентская фракция "Мой шаг" проводит закрытое заседание с участием спикера Национального Собрания
|Банк ВТБ (Армения) продлевает акцию «Выгодное вложение»
|Родственники без вести пропавших военнослужащих продолжают тщетно обивать порoги различных госинстанций
|Армения на чемпионате мира по греко-римской борьбе в Белграде будет представлена 9 спортсменами
|Америабанк привлекает капитал второго уровня от АО «Симбиотикс»
|ППА и ПА в ходе очередного заседания парламента намерены обсудить вопрос о возвращении армянских военнопленных на родину
|Левон Тер-Петросян: Нынешние власти Армении не могли, а тем более, не имели права игнорировать требование властей Арцаха
|На кредитные средства АБР в Ереване стартовали работы по реконструкции школы N116
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|Блок <Мой шаг> не обсуждал вопрос о проведении досрочных выборов
|Племянник Сержа Саргсяна принимает свою вину
|Шойгу рассказал об итогах заседания совета министров обороны ОДКБ
|Экс-президенты Карабаха ответили Пашиняну на его записи по поводу Карабаха
|Постпред США: Участие Турции в конфликте в Карабахе - "проблематично" с точки зрения поддержания единства в рядах НАТО
|Айк Алумян: Премьер-министр Армении Никол Пашинян пытается оказать давление на судей
|В Кремле не стали комментировать вопрос создания коридора из Азербайджана в Нахиджеван
|Российский дипломат заверяет: Азербайджан сможет обеспечить сохранность христианских святынь в перешедших под его контроль районах
|Судебное заседание по делу второго президента Армении Роберта Кочаряна и других отложено
|Представители творческой интеллигенции организовали шествие к посольству США в Армении
|Премьер РА: Деятельность и поддержка, которую семья Джоркаефф осуществляет во благо Армении и Арцаха, очень значимы
|САР вплотную занялся разработкой дорожной картой по выводу Армении и Арцаха из кризиса
|Алиев: Карабахского конфликта больше нет, а жители Арцаха - граждане Азербайджана
|Депутат Гор Геворкян сообщил, что покидает фракцию "Мой шаг"
|Алиев раскрыл детали переговоров по Лачинскому коридору - дальнейшая судьба Бердзора до сих пор непонятна
|С 7 декабря школы Армении перейдут на очное обучение
|Турция и Россия подписали Протокол о Совместном центре по Карабаху
|Гегам Манукян и его соратники по просьбе Гарегина Второго прекратили голодовку
|Прогноз: Террористы вокруг Арцаха станут ключевым поводом будущего конфликта Турции с Россией и Ираном
|Родители пропавших без вести от безысходности просят Россию и лично Путина помочь в поисках их близких
|Прогноз: Драматических изменений в вопросе суверенитета Армении не будет
|Арман Татоян: Власти Азербайджана должны понести наказание за совершенные преступления
|В Армении выявлено 843 новых случая заражения коронавирусом
|Вице-губернатор Ширакской области подал в отставку
|Президент Карабаха начинает политические консультации с целью формирования правительства национального согласия
|Внедрена новая система безопасной работы
|Ереван и Лондон обсудили текущую ситуацию в Арцахе и региональные процессы
|Глава Минобороны Армении и посол США обсудили перспективы расширения сотрудничества
|Нерушимость госграницы Армении в Сюникской области поставлена под вопрос ?
|Сиг идет на нерест - с завтрашнего дня рыбалка на Севане запрещена
|Новый глава офиса МККК в Армении приступает к работе - прошли переговоры с вице- премьером
|Правительство России представило свою версию разговора Пашинян-Мишустин: в центре внимания Карабах
|Акар: Диалог с РФ по техническим аспектам Мониторингового центра по Карабаху продолжается
|Граждане проводят акцию протеста перед правительством Армении с требованием отставки Пашиняна
|Губернатор Сюникской области подал в отставку
|Армения и Чехия обсудили возможности расширения взаимодействия в сфере окружающей среды
|Министр обороны Армении и посол России обсудили деятельность российских миротворцев в Карабахе
|Туркменистан выделяет роль транспорта в процессе диверсификации евразийских торгово-экономических связей
|Премьер-министр провел консультации с представителями правоохранительных органов
|Из зоны карабахского конфликта за это время было извлечено более 600 тел
|Мишустин проинформировал Пашиняна о проведении заседания Евразийского межправсовета в дистанционном режиме
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