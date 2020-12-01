Вторник, 1 Декабря 2020 17:26

АрмИнфо.Америабанк заключил долгосрочное соглашение о субординированном кредите с АО «Симбиотикс» на 15 млн. долларов США с возможным увеличением суммы кредита до 25 млн. долларов США. В соответствии со стандартами Базель III, эти средства квалифицируются как инструмент капитала второго уровня и нацелены на укрепление общего капитала Банка.

Генеральный директор Америабанка Артак Анесян отметил: - «Мы высоко ценим взаимоотношения с нашими партнерами в АО «Симбиотикс» и рады возможности продолжить их, благодаря долгосрочному субординированному кредиту. Новые финансовые средства помогут нам не только поддерживать рост кредитного портфеля, но и оказать столь необходимую поддержку армянскому бизнесу в это непростое время. Кредит получен в самый подходящий момент, когда регулирующий орган призвал банки привлекать капитал с помощью инструментов второго уровня, и мы планируем привлечь еще больше капитала второго уровня в текущем году. Это также важный шаг на пути к первичному публичному размещению наших акций (IPO), и я вновь благодарю наших партнеров за постоянную поддержку и доверие к Америабанку».

«Вместе с нашим основным инвестором в этой сделке, компанией C-Quadrat, мы рады поддержать нашего давнего партнера – Америабанк, предоставив капитал второго уровня во время пандемии и надеемся на совместное обеспечение бесперебойного доступа к финансированию для местных микро-малых и средних предприятий в этот сложный период для экономики», - отметила София Тулупова, региональный со-менеджер Симбиотикс в странах ЕЦА и БВСАП.

«Более десяти лет Vision Microfinance предоставляет возможность жителям развивающихся стран существенно повысить свой уровень жизни. Это стало возможным благодаря успешному сотрудничеству с Симбиотикс и надежной сети местных финансовых учреждений, тщательно разработанной за прошедшие годы. Америабанк является одним из самых высокорейтинговых партнерских учреждений в нашей инвестиционной сети, и мы рады, что с помощью данного кредита нам удалось оказать своевременную поддержку банку. Кредитные средства послужат цели финансирования деятельности ММСП клиентов банка в городских и сельских регионах Армении», - отметил Гюнтер Кастнер, основатель, управляющий партнер и директор по информационным технологиям ООО «C-QUADRAT Impact Asset Management».

ЗАО «Америабанк»

Америабанк –динамично развивающийся цифровой банк, который является одним из самых стабильных и крупнейших финансовых учреждений Армении. Будучи первым инвестиционным банком Армении, универсальным банком, Америабанк предоставляет широкий спектр инновационных корпоративных, инвестиционных и розничных банковских услуг в комплексном пакете. Подробнее см. на сайте www.ameriabank.am.

АО «Симбиотикс»

Симбиотикс - ведущая платформа для доступа к рынкам с целью импакт-инвестирования, предназначенная для финансирования микро, малых и средних предприятий, а также домашних хозяйств с низким и средним доходом на развивающихся и пограничных рынках. С 2005г. компания Симбиотикс подготовила и инициировала около 4,000 сделок на общую сумму, превышающую 5.5 млрд. долларов США, для более чем 450 компаний на почти 90 развивающихся и пограничных рынках. Эти инвестиции были приобретены более чем 25 фондами и более чем 50 сторонними специализированными управляющими фондами, тем самым сформировав развивающуюся экосистему и рынок для подобных транзакций.

symbioticsgroup.com

DUAL Return Fund/C-Quadrat

Фонд «Dual Return Fund - Vision Microfinance» вносит свой вклад в устойчивое развитие во всем мире, работая над достижением большинства Целей устойчивого развития (ЦУР) Организации Объединенных Наций. Более 1.77 млрд. долларов США было выделено в виде 1123 займов 303 различным микрофинансовым организациям в 67 странах, охватив свыше 2,5 млн. микропредпринимателей, включая их семьи.

www.visionmicrofinance.com

Компания «C-Quadrat Impact Asset Management», Австрия - инвестиционный менеджер фонда Dual Return Fund, является ведущей независимой компанией по управлению активами в немецкоязычном регионе, специализирующейся на размещении активов, анализе и управлении абсолютной доходности, устойчивых инвестициях и продуктах микрофинансовых фондов.

www.cq-am.com