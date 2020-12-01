Вторник, 1 Декабря 2020 16:56

АрмИнфо.Парламентские фракции Партии "Процветающая Армения" (ППА) и "Просвещенная Армения" (ПА) организуют экстренное обсуждение вопроса о возвращении на родину армянских пленных и военнопленных. Об этом сообщает пресс-служба ПА.

"Пользуясь полномочиями, предоставленными нам Конституцией, мы организуем обсуждения по данной теме. Они пройдут в следующий вторник 8 декабря в ходе очередного заседания парламента. Мы предлагаем обсудить и принять заявление от имени Национального Собрания Армении", - подчеркивается в заявлении.