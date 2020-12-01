Вторник, 1 Декабря 2020 16:39

АрмИнфо.С первого дня карабахского движения Комитет "Карабах", Армянское общенациональное движение и все последующие власти Армении не предпринимали никаких шагов в урегулировании карабахского конфликта без согласия руководства Нагорного Карабаха. Об этом на сайте ilur.am написал первый президент РА Левон Тер- Петросян, отреагировавший на последние записи нынешнего премьер-министра РА Никола Пашиняна.

Таким образом, отметил Левон Тер-Петросян, нынешние власти Армении не могли, а тем более, не имели права игнорировать требование властей Арцаха.

Напомним, что 19 октября президент Арцаха Араик Арутюнян обратился к премьер-министру РА и главам стран - сопредседателей Минской группы ОБСЕ с призывом остановить боевые действия, однако глава армянского правительства фактически проигнорировал это обращение. Между тем, 19 октября состояние войны еще не было катастрофическим, и если бы она была остановлена в этот момент, армянская сторона избежала бы тысяч новых жертв и дальнейших территориальных потерь.