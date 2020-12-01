Вторник, 1 Декабря 2020 16:09

АрмИнфо.Глава российского Минобороны Сергей Шойгу рассказал об итогах заседания совета министров обороны ОДКБ.

Он сообщил, что на заседании обсудили <военно-политическую обстановку на границах организации, а также предложения по совместному противодействию вызовам и угрозам коллективной безопасности военного характера>.

<Приняли решение о переработке документов плана оперативного развёртывания коллективных сил оперативного реагирования с учётом современных реалий>, - цитирует Шойгу РИА Новости.

Министр добавил, что <в рамках работы по созданию комплексной системы тылового, технического и медицинского обеспечения применения группировок войск ОДКБ одобрили проект межгосударственного соглашения, регламентирующего данные вопросы>.

Ранее в центре кризисного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности прошла научно-практическая конференция, на которой обсудили вопросы медицинского обеспечения войск (коллективных сил) ОДКБ в совместных операциях.