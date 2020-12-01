Вторник, 1 Декабря 2020 16:07

АрмИнфо. Экс-президенты Арцаха Аркадий Гукасян и Бако Саакян отреагировали на записи премьер-министра Армении Никола Пашиняна в течение последних двух дней, в которых говорилось о встречах с ними во время войны.

В своем заявлении бывшие лидеры Карабаха отмечают, что с первых дней войны поддерживали связь с нынешним главой Арцаха Араиком Арутюняном.

В заявлении отмечается, что проводя в ходе военных действий многочисленные встречи и совещания с военными деятелями, командирами и солдатами, Аркадий Гукасян и Бако Саакян пришли к выводу, что нужно принять меры по немедленному прекращению огня.

"Об этом мы неоднократно говорили президенту Арцаха, призывая его обратиться к премьеру Армении и сопредседателям МГ ОБСЕ. 18 октября Арутюнян пришел к такому же выводу и обратился к ним за помощью. На прекращении огня настаивали также экс-президенты Армении Левон Тер- Петросян, Роберт Кочарян и Серж Саргсян.

"19 октября президент Арцаха Араик Арутюнян подготовил соответствующие письма, адресованные лидерам стран-сопредседателей МГ ОБСЕ и премьер-министру Армении о прекращении войны и возобновлении переговорного процесса в рамках Минской группы ОБСЕ. Однако премьер-министр Пашинян рассудил, что в сложившейся ситуации, возникшей из-за политики Азербайджана, отправка письма утратила свою актуальность. В этом вся истина", - отмечают экс-президенты НКР.

Они также констатируют, что в некоторых записях премьер-министра РА имеются моменты, которые не соответствуют действительности, однако во избежание ненужных домыслов и необоснованных дискуссий экс-лидеры Карабаха сочли целесообразным пока их не касаться.

Они также опубликовали письма Араика Арутюняна, адресованные Пашиняну и главам государств-сопредседателей МГ ОБСЕ.

Напомним, 29 ноября премьер-министр Армении в своем Facebook писал, что 19 октября ему позвонил президент Арцаха и сказал, что нужно немедленно прекратить войну. Со слов Пашиняна, Араик Арутюнян сказал ему, что озвучивает не только свою позицию, но и позицию бывших глав НКР и экс-президентов Армении. Пашинян отмечал, что позвонил президенту России Владимиру Путину и сказал о своем согласии остановить войну.

Путин сказал, что к утру обсудит с Алиевым и перезвонит. На следующий день Бако Саакян и Аркадий Гукасян на встрече со мной сказали, что они против какого-либо соглашения без конкретизации статуса Арцаха или механизмов конкретизации.

По сути, они сказали, что говорят это также от имени Кочаряна, Тер-Петросяна и Саргсяна", - писал Пашинян. Премьер также утверждал, что все это было неважно в тот момент, так как он принял свое решение и был готов идти до конца.