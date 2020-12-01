Вторник, 1 Декабря 2020 15:13

АрмИнфо.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева о новом коридоре в районе Нагорного Карабаха.

"Конкретно эту тему оставлю без комментария", - ответил Песков на просьбу журналистов прокомментировать слова азербайджанского лидера про создание коридора, соединяющего Нахичевань (Нахиджеван) с западной частью Азербайджана, и которое было "положительно оценено" президентами России и Турции.

"Напомню вам, если вы обратите внимание, по-моему, неделю назад или две недели назад мы в одном из сообщений о телефонном разговоре с президентом Алиевым говорили, что главы государств наряду с другими проблемами обсуждали вопросы развития и разблокирования транспортных коммуникаций в регионе", - добавил представитель Кремля, которого цитирует IZ.ru.

Песков подчеркнул, что темы транспортных коммуникаций стоят на повестке дня и обсуждаются лидерами России и Азербайджана.

Отметим, что сегодня Алиев в своем обращении к нации заявил, что Лачинский (Бердзор) коридор передан под контроль российских миротворцев, согласована его ширина в 5 км. Кроме того, азербайджанский лидер сообщил, что Баку предлагает создать новый коридор, соединяющий Нагорный Карабах с Арменией, при этом передать Азербайджану город Лачин. Он также напомнил, что в девятом пункте трехстороннего Заявления от 9 ноября, который был включен по его инициативе, указывается, что в регионе восстанавливаются все экономические и транспортные связи.

Алиев сказал, что среди указанных в девятом пункте вопросов первостепенным для страны является вопрос соединения Азербайджана с Нахчыванской Автономной Республикой и в то же время создание нового транспортного коридора между Азербайджаном и Турцией. "Мы выводим Нахчыван из окружения, в то же время открываем новую транспортную артерию. Азербайджан соединяется со своей неотъемлемой частью - Нахчываном. Азербайджан соединяется с Турцией. Россия, Азербайджан, Турция, Иран и, если захочет, Армения тоже может подключиться к этому коридору. Таким образом, в регионе может быть создана новая пятисторонняя платформа сотрудничества. Я уже довел эту свою мысль до президентов России и Турции. И Реджеп Тайип Эрдоган, и Владимир Путин положительно отнеслись к этому", - сказал президент Азербайджана.