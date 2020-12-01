Вторник, 1 Декабря 2020 14:58

АрмИнфо.Азербайджан сможет обеспечить сохранность христианских святынь в перешедших под его контроль районах Нагорного Карабаха. Уверенность в этом выразил посол России в Баку Михаил Бочарников.

"По данному вопросу неоднократно высказывался президент Азербайджана Ильхам Алиев. Например, во время посещения мечети в Агдаме 23 ноября он заявил, что все исторические памятники в стране охраняются государством, включая армянские, албанские и православные храмы и монастыри на территориях, перешедших под контроль Азербайджана. 25 ноября в телеобращении к народу по случаю освобождения Кельбаджарского района Алиев вновь подчеркнул, что христианские памятники являются историко-культурным достоянием Азербайджана, находящимся под его государственной защитой", - сказал российский дипломат в интервью ТАСС.

По словам посла, это самые свежие примеры. "Упомянутым заявлениям предшествовал телефонный разговор Ильхама Алиева с Владимиром Путиным 14 ноября, в ходе которого президент Азербайджана гарантировал обеспечение сохранности и нормального функционирования христианских святынь на территориях, которые в соответствии с трехсторонним заявлением возвращаются Азербайджану. Уверен, что так и будет на практике. Мы знаем Азербайджан как многонациональное и многоконфессиональное государство, где в равной степени обеспечены права и свободы представителей различных народов и последователей множества религий", - добавил он.

Напомним, что России уже призвала ЮНЕСКО и другие организации, работающие в сфере обеспечения защиты и сохранности культурно-исторчиеского и религиозного наследия развернуть деятельность в регионе Нагорного Карабаха.

Более того, стало известно, что президент РФ Владимир Путин взял под свою защиту Дадиванк - армянский монастырь IX-XIII вв. в полукилометре к северу от реки Тертер в Нагорном Карабахе, который перешел под контроль Азербайджана, а также Собор Святого Христа Всеспасителя в Шуши.