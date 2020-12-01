Вторник, 1 Декабря 2020 14:44

АрмИнфо.Региональные отделения САР подключились к работе над дорожной картой по выводу Армении и Арцаха из кризисной ситуации.

Как сообщает пресс-служба Союза армян России, в ходе проведенного совещании в режиме видеоконференции.

В диаспоральной структуре напомнили, что идея дорожной карты и ее элементы обсуждались во время круглого стола, проведённого по инициативе Всемирного армянского конгресса и САР и под председательством Ара Абрамяна в Ереване 24 ноября с.г.

Проинформировав участников совещания об итогах своей поездки в Армению и проведённых там встреч и мероприятий, глава САР Ара Абрамян подчеркнул, что дорожная карта будет включать три основных направления - помощь Арцаху, Армении и формирование внешней политики Армении с привлечением потенциала диаспоры.

В работе видеоконференции приняли участие руководители и представители более 50 региональных отделений САР, представители

общественных организаций, бизнеса и др. Участники совещания обсудили также внутриполитическую обстановку в Армении и текущую ситуацию с беженцами, военнопленными и другими лицами, удерживаемыми Азербайджаном, социально-экономическими проблемами и др.